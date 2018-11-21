Кожемяко добился для приморцев отмены обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС

Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил порядок ввоза подержанных автомобилей жителями Дальнего Востока без установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС. Одновременно глава правительства поручил ФТС России, МВД РФ, Минэкономразвития, Минпромторгу, Росаккредитации и Росстандарту обеспечить применение этого порядка.

Таким образом, правительство согласилось с предложением врио губернатора Приморского края Олегом Кожемяко сделать необязательной установку системы для автомобилей иностранного производства, ввезенных на территорию РФ жителями Дальнего Востока.

16 ноября во время остановки премьер-министра в аэропорту Владивостока на пути в Папуа-Новая Гвинея на саммит АТЭС он встретился с врио губернатора края и поддержал предложение Олега Кожемяко об отмене этой системы для дальневосточников.

"Давайте еще раз это проанализируем… [Надо] посмотреть на то, как процессы пойдут и здесь, в Приморье, и на территории других территорий ДФО… Пусть такой порядок будет подготовлен, - сказал тогда Дмитрий Медведев.

Проблема оснащения системами ЭРА-ГЛОНАСС личных подержанных автомобилей имеет для жителей Дальнего Востока принципиальное значение, так как в регионе львиная доля автопарка - это праворульные иномарки. А требование установки на ввозимые автомобили систем вызова экстренных служб делает их покупку крайне затратной. Олег Кожемяко, не понаслышке зная о проблеме, отреагировал на это и добился ее решения. Благодаря его вмешательству, удалось устранить головную боль для многих тысяч дальневосточников-автолюбителей.

Напомним, закон, согласно которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, вступил в силу с 1 января 2017 года. Но дело в том, что разработчики техрегламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" расписали, как устанавливать терминалы системы в производимые авто на территории ТС, но ни слова не написали о том, как оснащать ими ввозимые иномарки, а дальневосточники, как известно, предпочитают подержанные иномарки с правым рулем.

Как следствие, на таможнях ДФО скопились сотни автомобилей, которые таможня без установки терминалов системы не имела права пропустить на территорию РФ, а установить их было невозможно, потому что самих терминалов в регион не поставили. К тому же в ДФО не оказалось сертифицированных компаний, имеющих право на их установку. Это привело к социальной напряженности в регионе.

Со временем проблема была несколько минимизирована, но недовольство порядком осталось: установка терминалов увеличила стоимость автомобилей на 30-60 тысяч рублей. Кнопка не синхронизировалась с общей системой безопасности автомобилей иностранного производства, иными словами, устанавливать ее следовало бы при сборке авто на производстве, а не отдельно, когда она просто оказалась дополнительной опцией, удорожающей стоимость провоза автомобиля на территорию страны. Осталось и сомнение в необходимости самой кнопки ЭРА-ГЛОНАСС: в ДФО немало территорий, где спутниковая связь недоступна или плохо доступна.

Решение правительства еще раз показывает, что Олег Кожемяко держит слово.

Даже тогда, когда для этого ему нужно пробить вопрос на федеральном уровне. И делает он это твердо и решительно, отстаивая интересы приморцев, но главное - находя при этом убедительные аргументы и исходя из здравого смысла.



Новый порядок ввоза на территорию РФ подержанных праворульных автомобилей жителями Дальневосточного федерального округа для собственных нужд вступает в силу спустя пять дней после подписания документа.

Компетентно

Петр Шкуматов:

- Руководство региона взялось решить и решило одну из главных проблем. До сих пор она создавала массу неприятностей жителям, в том числе имеющим большие семьи. Им приходилось либо отказываться от покупки машины, либо тратить большие деньги на приобретение. Теперь проблема устранена.

На Дальнем востоке покупают "праворукие" автомобили по двум причинам. Это небольшая цена, плюс развитая инфраструктура, которая на Дальнем востоке адаптировалась под такую технику. Вторая причина - это доступность таких автомобилей, потому что Япония рядом. И многие из таких машин просто не приспособлены для установки системы ЭРА-ГЛОНАСС. Для того, чтобы установить эту систему, необходимо провести довольно серьезные работы в машине. Понятно, что это ограничивает количество покупателей такой техники. И вызывает недовольство среди жителей Приморского края, где такие машины обходятся гораздо дешевле, чем с правым рулем, даже выпущенные на местных предприятиях. Поэтому объявление моратория на установку систем "ЭРА ГЛОНАСС" в бывшие в употреблении автомобили японского производства - это благо.

Подготовил Владимир Баршев