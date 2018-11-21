Установлена личность мужчины, найденного мертвым в Кольском заливе

В Кольском заливе обнаружен труп 42-летнего мужчины, который вынесло к берегу возле Зеленого мыса, неподалеку от бывшей свалки старых судов.

Но предположение, что это был пропавший во время аварии с плавучим доком механик 82-го судоремонтного завода, не подтвердилось, сообщили в следственных органах.

- Погибшим оказался житель Мурманска, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Ксения Кошелюк. - Родственники, которые ранее заявили об исчезновении мужчины, опознали его. Это не механик 82-го судоремонтного завода.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели мурманчанина. Тело механика судоремонтного завода по-прежнему не найдено.

Плавучий док ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе под Мурманском затонул 30 октября. Инцидент произошел при проведении доковых работ сотрудниками завода.