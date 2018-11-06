В Заполярье приостановили поиск механика, пропавшего при ЧП на доке

Поиски сменного механика, который пропал без вести при аварии плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе в Заполярье, приостановлены. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил Владимир Гусев, председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области.

Решение о приостановке поисков связано с тем, что проверены все районы Кольского залива, где мог находиться пропавший мужчина. Его поиски начались 30 октября и продолжались неделю, но результата пока не принесли.

- Район затонувшего дока водолазы проверили, вся прибрежная часть Кольского залива в районе затопления дока проверена неоднократно, - отметил Владимир Гусев. - В этой ситуации было решено временно приостановить поиски. Затем они будут продолжены до того момента, пока их нецелесообразность не будет ясна окончательно. Решение об их продолжении, вероятнее всего, будет принято сегодня до конца дня. Пока поиски продолжают работники 82-го завода в пределах территории предприятия.

Тем временем затонувший док остается на дне Кольского залива. Как стало известно "РГ", решение о его подъеме пока не принято, поскольку при затоплении он ударился о дно и на корпусе дока образовались трещины. Кроме того, при затоплении док опустился на край природного углубления на дне акватории завода, глубина которого составляет около 100 метров, и необходимо не допустить сползание дока в это углубление.

Плавучий док ПД-50 затонул в ночь с 29 на 30 октября. При этом пострадали четверо рабочих 82-го судоремонтного завода, пятый пропал без вести. По факту аварии дока возбуждено уголовное дело. По словам руководителя пресс-службы АО "Центр судоремонта "Звездочка" Евгения Гладышева, происшествие не скажется на сроках ремонта авианесущего крейсера. Ремонт "Адмирала Кузнецова" должен завершиться к концу 2020 года, а в строй крейсер вернется в 2021 году.

Справка "РГ"



ПД-50 - самый большой плавдок в России и один из крупнейших в мире. Он был построен в 1980 году по заказу ВМФ Советского Союза в Швеции и предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок. Он имеет грузоподъемность 80000 тонн и площадь стапель-палубы 23 тысячи квадратных метров, что позволяет производить доковый ремонт крупнотоннажных кораблей, стратегических атомных подводных лодок, транспортных судов водоизмещением свыше 25000 тонн. ПД-50 был единственным доком, способным принимать ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и тяжелый ракетный крейсер "Петр Великий".