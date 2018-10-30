Происшествие в доке не сорвет график ремонта "Адмирала Кузнецова"

Затопление плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе в Мурманской области не скажется на графике ремонта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Об этом корреспонденту "РГ" сообщил руководитель пресс-службы АО "Центр судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев. По факту аварии дока возбуждено уголовное дело.

По его словам, в 6 часов утра 30 октября корабль был отшвартован у причала 35-го завода - филиала ЦС "Звездочка". В 8 часов на "Адмирале Кузнецове" начались плановые работы в соответствии с графиком. Именно этот завод является базой для ремонта корабля. На 82-й завод корабль пришлось переводить для доковых работ по той причине, что только док ПД-50 обладал необходимыми размерами, позволяющими принять корабль. К 29 октября все доковые работы были завершены, акт об их полном выполнени был подписан, и ЧП случилось уже при спуске корабля на воду.

- Никаких повреждений, которые могли бы сказаться на сроках выполнения ремонтных работ, "Адмирал Кузнецов", не получил, - подчеркнул Евгений Гладышев. - Корабль благополучно вернулся на 35-й завод, где продолжится его дальнейшая модернизация и ремонт.

Как стало известно "РГ", один из кранов упал на летную палубу в район технической зоны, где были сделаны вырезы для выгрузки и погрузки оборудования. Этот участок палубы после загрузки оборудования все равно предполагалось восстанавливать, поэтому там даже не потребуется никаких дополнительных работ.

Точные причины затопления дока пока неизвестны. По предварительной версии, заполнение балластных цистерн прошло в нерасчетном режиме. Причиной этого стал перебой в подаче электроэнергии, из-за чего нарушилось управление арматурой дока.

- Доковые работы выполнял 82-й судоремонтный завод, который не входит ни в состав "Звездочки", ни в состав Объединенной судостроительной корпорации, - отметил Евгений Гладышев. - Плавдок ПД-50 - это тоже собственность завода. Работников "Звездочки" на палубе дока не было, все были на палубе корабля для обеспечения его живучести. Среди наших работников пострадавших нет.

Ожидается, что "Адмирал Кузнецов" будет отремонтирован к концу 2020 года и вернется в состав Военно-морского флота (ВМФ) в 2021 году.

Напомним, в ночь с 29 на 30 октября плавучий док затонул ПД-50 при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

При аварии на палубу корабля упали два башенных крана. При этом пострадали четверо рабочих 82-го судоремонтного завода, они доставлены в медицинское учреждение, один человек считается пропавшим без вести.

Справка "РГ"

ПД-50 - самый большой плавдок в России и один из крупнейших в мире. Он был построен в 1980 году по заказу ВМФ Советского Союза в Швеции и предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок.