Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров

Заявления так называемого министерства Украины по вопросам временно оккупированных территорий о якобы просевших конструкциях Крымского моста власти полуострова назвали неадекватным грязным вбросом. Председатель комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель удивился фантазиям украинских политиков, которые все чаще в последнее время делают громкие заявления о Крыме, не бывая здесь.

- Еще в самом начале строительства моста они говорили, что это все просто миф, - сказал RT председатель комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. - Сегодня весь мир убедился, что мост - это реальность. Он работает, а его безопасность обеспечивают специальные сотрудники, ведущие постоянный контроль технического состояния. Поэтому такие информационные грязные вбросы со стороны Украины вызывают полное отторжение у жителей республики.

Но завершение строительства железнодорожной части моста в обозначенные графиком сроки в 2019 году станет еще одним громким разоблачением украинских мифов.

- Правда всегда придет к тому, кто хочет ее услышать, - считает Гемпель. - Мост работает, и крымчане ждут сдачи в эксплуатацию железнодорожной части. Это станет большим событием для всех граждан России. Мы можем пригласить тех, кто делает подобные заявления, к нам на автомобильный мост, на открытие железнодорожного моста. Пускай приезжают, посмотрят.

Ранее в инфоцентре "Крымский мост" охарактеризовали очередное сообщение украинского министерства о проблемах с сооружением мифом.