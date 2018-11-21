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21.11.2018 10:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минпромторг: Выставка EXPO-2025 должна пройти в Екатеринбурге

Текст: Екатерина Призова

В Министерстве промышленности и торговли РФ надеются, что Екатеринбургу, "точке между Европой и Азией", удастся получить право на проведение всемирной выставки EXPO-2025.

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Напомним, претендуют на это право, кроме столицы Среднего Урала, также Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Голосование генассамблеи Международного бюро выставок пройдет уже в эту пятницу - 23 ноября.

"Россия ни разу с 1851 года не проводила Всемирную выставку у себя, - напомнил в беседе с корреспондентом РИА Новости замглавы Минпромторга Георгий Каламанов. - Уже известен порядок презентаций генассамблее МБВ: российская будет последней. Дальше последует процедура тайного голосования".

На территории Японии, кстати, сравнительно недавно уже проходили две всемирные выставки - в 2005 и 1970 годах (причем последняя - именно в Осаке).

"По всем нормам и критериям МБВ всемирная выставка должна пройти на новом месте и в новом качестве - в России. Мы надеемся на победу", - считает замминистра.

Экономика ВЭД Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Правительство Минпромторг УрФО Свердловская область Екатеринбург ЭКСПО в Екатеринбурге
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