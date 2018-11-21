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21.11.2018 20:36
Рубрика: Спорт

СМИ рассказали, когда Нурмагомедов сразится с Мейвезером

Текст: Данила Жиляев

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов бросил вызов непобежденному американскому боксеру Флойду Мейвезеру-младшему, и с этого момента возможный поединок активно обсуждается в СМИ. Сегодня стало известно, когда приблизительно может состояться этот бой.

Нурмагомедов, напомним, обратился к Мейвезеру с предложением провести бой, на что американец призвал телеканалы готовить деньги на закупку прав на трансляцию поединка. Флойд уже имел опыт противостояния с бойцом UFC - в прошлом году в схватке по правилам бокса он нокаутировал ирландца Конора Макгрегора.

Мейвезеру предложили 150 миллионов долларов за бой с Хабибом

Вместе с тем, глава UFC Дана Уайт, не отрицая возможность проведения боя между Хабибом и Флойдом, подчеркнул, что если такая встреча и состоится, то она пройдет не по боксерским правилам. Как отмечает издание TMZ, Нурмагомедов готов учесть пожелание Уайта.

Однако есть другой нюанс: согласно действующему контракту, Хабиб должен провести в UFC всего один бой. А уже после этого он сможет напрямую обговаривать с Мейвезером условия их встречи либо в ринге, либо в октагоне. При этом не сообщается, планирует ли Нурмагомедов продлевать контракт с самым влиятельным промоушеном в мире смешанных единоборств (ММА). Таким образом, вероятно, что россиянин сразится с американцем уже в 2019 году.

Между тем Мейвезер готов предстать перед поклонниками в новом амплуа - 41-летний боксер намерен провести бой по правилам ММА против 20-летнего японца Тенсина Нацукавы. Ожидается, что этот поединок состоится в Токио 31 декабря.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Спорт Бокс Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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