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21.11.2018 14:12
Рубрика: Российский автопром

УАЗ "Патриот" с "автоматом": появились первые фото

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.uazbuka.ru Фото: www.uazbuka.ru
Фото: www.uazbuka.ru

В Сети появились фото шасси внедорожника УАЗ "Патриот" с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Punch 6L50. Снимки разместил ресурс uazbuka.ru.

Испытания над "автоматом" в связке с "Патриотом" находятся на завершающей стадии. Ездовые тесты в городе, загородом и на тяжелом бездорожье показали, что критические режимы работы новая коробка "переваривает", а это значит, что ульяновский рамник сохранит внедорожный потенциал.

Фото: Ренат Закиев/РГ/снято на iPhone
Раскрыты функции "умного" шасси в автомобилях Aurus

Сейчас идет доводка связки 6-ступенчатого французского "автомата" и российского бензинового 2,7-литрового двигателя ЗМЗ-Про мощностью 150 л.с

Классическая АКПП 6L50 марки Punch Powerglide - это совместная разработка Punch Powertrain и General Motors. Поставка коробок будет вестись с предприятия, расположенного в Страсбурге. Семейство "автоматов" модели 6L50 сегодня закупают концерны Tata, SAIC и несколько китайских автопроизводителей.

Кроме того, "Патриот" получит иную систему охлаждения двигателя. Внедорожник "примерит" одноклапанный термостат, который позволит циркулировать охлаждающую жидкость по малому кругу через отопитель и АКП. При такой схеме  салон автомобиля сможет прогреваться значительно быстрее. Предположительно, за АТ придется доплатить 60 - 100 тысяч рублей.

Фото: Валерий Карташов
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Ранее "РГ" опубликовала фотографию внедорожника "Патриот" с 6-ступенчатой "механикой".

Новшества в автомобиле 2020 модельного года планируют представить в марте 2019 года. Первые серийные экземпляры должны поступить в продажу осенью того же года.

Примечательно, что и еще один российский автопроизводитель - ГАЗ - также выбрал для своей самой популярной модели "ГАЗели Next" Punch 6L50 производства компании Punch Powerglide.

Фото: www.uazbuka.ru
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