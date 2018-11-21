УАЗ "Патриот" с "автоматом": появились первые фото

В Сети появились фото шасси внедорожника УАЗ "Патриот" с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Punch 6L50. Снимки разместил ресурс uazbuka.ru.

Испытания над "автоматом" в связке с "Патриотом" находятся на завершающей стадии. Ездовые тесты в городе, загородом и на тяжелом бездорожье показали, что критические режимы работы новая коробка "переваривает", а это значит, что ульяновский рамник сохранит внедорожный потенциал.

Сейчас идет доводка связки 6-ступенчатого французского "автомата" и российского бензинового 2,7-литрового двигателя ЗМЗ-Про мощностью 150 л.с

Классическая АКПП 6L50 марки Punch Powerglide - это совместная разработка Punch Powertrain и General Motors. Поставка коробок будет вестись с предприятия, расположенного в Страсбурге. Семейство "автоматов" модели 6L50 сегодня закупают концерны Tata, SAIC и несколько китайских автопроизводителей.

Кроме того, "Патриот" получит иную систему охлаждения двигателя. Внедорожник "примерит" одноклапанный термостат, который позволит циркулировать охлаждающую жидкость по малому кругу через отопитель и АКП. При такой схеме салон автомобиля сможет прогреваться значительно быстрее. Предположительно, за АТ придется доплатить 60 - 100 тысяч рублей.

Ранее "РГ" опубликовала фотографию внедорожника "Патриот" с 6-ступенчатой "механикой".

Новшества в автомобиле 2020 модельного года планируют представить в марте 2019 года. Первые серийные экземпляры должны поступить в продажу осенью того же года.

Примечательно, что и еще один российский автопроизводитель - ГАЗ - также выбрал для своей самой популярной модели "ГАЗели Next" Punch 6L50 производства компании Punch Powerglide.