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21.11.2018 12:15
Рубрика: Власть

В Совфеде назвали политизированным избрание нового главы Интерпола

Текст: Галина Мисливская

Кандидат на пост главы Интерпола от России Александр Прокопчук проиграл выборы представителю Южной Кореи Ким Чон Яну по политическим, а не профессиональным причинам, считают в Совете Федерации.

Напомним, новый президент организации был избран в среду  на 87-ой сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, которая проходит 18-21 ноября в Дубае. Накануне сенаторы США призвали не голосовать за российского кандидата  в открытом письме в адрес участников ассамблеи. В МВД России заявили, что политизация и попытки влияния на выборы президента организации недопустимы.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Политизацией выборов главы Интерпола создан опасный прецедент, который может негативно сказаться не только на его дальнейшей деятельности", - заявил журналистам член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "Под сомнения поставлен сам принцип принятия кадровых решений в  международных организациях. По сути, беспрецедентное давление, оказанное рядом стран, прежде всего США, на результаты выборов главы Интерпола, - это прямой призыв к возврату средневековых порядков, когда главным при назначениях был вопрос "не кто ты", не твои профессиональные качества, а "чей ты", кого представляешь", - полагает он.

"Мы категорически против подобных подходов, считаем их откровенно позорными", - добавил парламентарий, передает  РИА Новости.

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