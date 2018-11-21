Видео: что отличает новые плацкартные вагоны

На выставке "Транспорт России", которая проходит в эти дни в Москве, представлен модернизированный вариант плацкартного вагона.

По замыслу его создателей, в новом вагоне пассажиры будут чувствовать себя более комфортно благодаря увеличенному индивидуальному пространству. Полки в новом дизайне выглядят как удобные диваны с подголовниками; рядом - индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-разъемы. Каждое место оборудовано плотными шторами, которые можно задернуть и получить отгороженное место.

На выставке каждый желающий может посидеть и полежать в новом плацкартном вагоне и оставить свой отзыв или пожелание разработчикам.

Как ранее заявили в РЖД, цены на билеты в новых вагонах не будут выше, чем в обычные. "...те цены, которые в плацкартных вагонах были до сегодняшнего дня, остаются и для новых концептов плацкартных вагонов", - отметил генеральный директор Федеральной пассажирской компании (структуре РЖД по перевозкам пассажиров на дальние расстояния) Петр Иванов.