В Словакии в средневековом замке найден редкий артефакт

Словацкие археологи при раскопках в средневековом замке города Филаково обнаружили ценные артефакты, в том числе редкий для Европы молитвенный диск.

Как сообщает The Slovak Spectator, находки были сделаны в нижней части замка Филаково в рамках муниципального проекта по его реконструкции.

Археологи обнаружили серебряные монеты, керамику, трубы, ножи и даже сосуды и мешки с остатками зерен. Однако наиболее ценной и интересной находкой они называют старинный молитвенный диск, изготовленный из глины.

Это весьма редкий для Европы артефакт. Подобные диски использовали мусульмане - во время молитвы их касались лбом. Кроме того, были найдены бастион и документы, датированные XVI-XVII веками.

К слову, в тот период времени замок принадлежал Османской империи.