Депутат Госдумы оценил заявления немецких СМИ о "борщевичном бедствии"

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал приблизительной оценку немецкого издания Süddeutsche Zeitung.

Он напомнил, что ядовитые виды борщевика завезли из-за рубежа, чтобы сделать его кормовой культурой, однако от этого плана отказались.

"Учета борщевика никто толком не ведет. Как в стране посчитать площади, которые он занимает?" - цитирует депутата радиостанция "Говорит Москва".

По его словам, проблема существует, и, по приблизительной оценке, в год площади этого растения растут на 10% в год.

Напомним, в Подмосковье недавно ввели штрафы за нескошенный борщевик. Под действие закона подпадают все без исключения владельцы земельных участков.