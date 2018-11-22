Корреспондент "СОЮЗа" увидел потомка "СКИФа" и побеседовал с электронным гуманоидом

Белорусской Академии наук - 90 лет. По этому случаю при входе в главное здание многочисленных гостей встречала юбилейная выставка достижений. Причем добрая половина из 300 экспонатов, разделенных на 7 кластеров, говорила о тесном сотрудничестве белорусских исследователей с российскими коллегами.

На одном из стендов внимание привлекли два макета. Первый - копия летающего на орбите Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Второй - одетый в золотистую фольгу прообраз еще более совершенного аппарата ближайшего будущего, совместно создаваемого специалистами двух наших стран. Директор научно-инженерного предприятия "Геоинформационные системы" Сергей Золотой рассказал корреспонденту "СОЮЗа", как развивается сотрудничество:

- Сейчас на орбите летают три российских "Канопуса" и еще два будут запущены в ближайшее время, все они оснащены белорусской целевой аппаратурой дистанционного зондирования Земли. Вместе с аналогичным белорусским аппаратом они образуют союзную космическую группировку. Получаемая с орбиты информация активно используется МЧС, Минсельхозпродом, кадастровыми агентствами и рядом других министерств и ведомств. С учетом их интересов сообща создаем сейчас спутник нового поколения, который сможет идентифицировать предметы размером до полуметра - это раз в 5 меньше, чем нынешние спутники. Аппаратура наблюдения за Землей снова разрабатывается и будет изготовлена в Беларуси, а платформа и запуск - за российской стороной.

Многие космические технологии разработаны белорусскими и российскими учеными по союзным научно-техническим программам. Как и знаменитый суперкомпьютер "СКИФ", вошедший в число самых высокопроизводительных ЭВМ мира. На выставке демонстрировался его "внук": по размерам - как обычная "персоналка", а выполняет 20 триллионов операций в секунду. Тут же - российский человекоподобный робот, для которого исследователи Объединенного института проблем информатики НАНБ разработали оригинальные "мозги". Здороваюсь с "Промоботом" - так зовут умную машину, и он начинает со мной беседу об истории академии. Завлабораторией института Григорий Прокопович рассказал, на что еще вскоре будет способен электронный гуманоид:

- Планируем научить его ориентироваться на местности. Он сможет быть полезным как гид в музеях, различных консультационных центрах, в торговле. А также в школах, вузах, НИИ.

Впечатлила и гамма других представленных разработок - от новых сортов знаменитого белорусского картофеля до не имеющего аналогов в мире супернакопителя энергии, который в десятки раз дешевле литиевого. Уже в ближайшее время намечается оснастить новинкой электровелосипеды и скутеры, также разработанные в НАНБ и представленные на выставке. А там и до электромобилей недалеко - их также планируется выпускать. И вообще, отметил председатель президиума НАН Владимир Гусаков, все научные разработки этого года будут внедрены в производство:

- Мы наладили сотрудничество с рядом промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий. Окупаемость разработок академии составляет от 5 до 100 рублей на каждый вложенный рубль.

В Минске помнят, что многие направления академических исследований здесь зародились благодаря российским ученым. Однако и обратных примеров немало. И это лишь укрепляет дружбу и взаимодействие исследователей двух стран, отметил руководитель российской делегации, прибывшей на празднование 90-летия НАНБ, академик РАН Валентин Пармон. Сегодня он сибиряк, но родом из белорусской столицы.

- Белорусские ученые внесли весомый вклад в развитие науки в Сибири, - отметил академик. - Вспомним, например, великого геолога Андрея Трофимука. Во время войны он содействовал достижению победы тем, что открыл нефтяные месторождения "Второго Баку". Академик Геннадий Сакович, Герой Соцтруда, создавал ракеты, обеспечивавшие защиту страны. Валентин Коптюг сумел в лихие 90-е годы сохранить и развить науку в Сибирском отделении РАН. И сегодня наше взаимодействие с белорусскими коллегами одно из самых продуктивных на межгосударственном уровне.

Досье "СОЮЗа"

В составе НАНБ работают 7 отделений, свыше 100 НИИ и прочих организаций, более 15 тысяч исследователей и специалистов.