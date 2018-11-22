Минфин предложил сделать рубль расчетной валютой в ЕАЭС

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак предложил сделать рубль основным средством расчетов в рамках ЕАЭС. Такое мнение он озвучил, выступая на конференции Евразийского банка развития (ЕАБР).

"Не вижу необходимости стесняться продвигать российский рубль как средство расчетов и платежей в ЕАЭС. Дело не в национальных преференциях. Россия - крупнейший рынок среди стран ЕАЭС, поэтому логично привлекать расчеты в российских рублях, - сказал Сторчак.

По его словам, рубль уже сегодня доминирует в расчетах между странами ЕАЭС, на его долю приходится до 80 процентов расчетов по экспорту и импорту. Таким образом, задачи дедоларизации на территории ЕАЭС, по словам Сторчака, уже решены.

Тем не менее, существует проблема свертывания корреспондентских отношений между крупными и малыми банками стран-участниц ЕАЭС. Подобные искусственные барьеры на межбанковском рынке надо устранять, - считает Сторчак.

В свою очередь руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что переход на расчеты в рублях в том числе и с партнерами из западных стран будет нести дополнительные финансовые риски для участников отношений.

"Мы понимаем, что расчеты в рублях имеют высокие риски. Для расчетов требуется более стабильная единица измерения. Рубль, падая в два раза за год, не обладает такой стабильностью. По сути расчеты в рублях повлекут за собой дополнительный "налог" на бизнес. И если бы не было такой геополитической ситуации, как сейчас, я бы сказал, что не нужно к этому стремиться. Но в силу обстоятельств усиливать роль национальных валют нужно, хотя это и несет определенные риски", - сказал Кудрин.