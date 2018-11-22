От рака умер еще один участник группы LFO, актер и певец Дэвин Лима

Участник американского бойз-бэнда LFO (не путать с одноименным британским техно-дуэтом, один из основателей которого умер в 2014-м) Дэвин Лима скончался на 42-м году жизни от рака надпочечников.

Об этом передает BBC, ссылаясь на многочисленные сообщения в соцсетях и уточнив, что онкологическое заболевание артисту диагностировали в прошлом году.

Проект LFO был создан в 1995 году в Массачусетсе. Лима влился в состав группы в 1999-м. В 2002 году группа распались, в 2009-м воссоединилась, в 2010-м опять разошлась, в 2017-м опять объединились - как дуэт, с участием оригинального члена Брэда Фишетти.

В дискографии проекта два альбома: LFO (1999) и Life Is Good (2001). Наиболее известный трек - Summer Girls, выбравшийся в "горячую десятку" чартов.

На пике популярности коллектив выступал с Бритни Спирс, Backstreet Boys и N'Sync.

Сооснователь группы Ричард Кронин умер в 2010 году в возрасте 36 лет от лейкемии.

Песни Лимы звучат в ряде фильмов и сериалов. В том числе картине франшизы "Американский пирог" "Переполох в общаге".

На экранах Лиму можно видеть в спортивной комедии "Длинный бросок" и долгоиграющей музыкальной комедии "Всякая всячина".