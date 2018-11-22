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22.11.2018 17:20
Рубрика: Легковые авто

При помощи 5000 гвоздей ВАЗ-2110 превратили в "дикобраза"

Текст: Вадим Давыденко
Фото: Скриншот с www.youtube.com Фото: Скриншот с www.youtube.com
Фото: Скриншот с www.youtube.com

Эти парни из "Гараж 54", похоже, не знают ни покоя, ни границ фантазии. Самая дикая, самая нелепая задумка - хоть второй двигатель на машину поставить, хоть заправить ее тормозной жидкостью - находит у них сначала крепкое теоретическое обоснование, а затем и техническое воплощение. И пока все живы и здоровы, тьфу-тьфу.

Фото: Скриншот youtube.com
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Очередная идея новосибирских кулибиных - украсить "десятку" пятью тысячами гвоздей. Ранее, как мы помним, они ставили "на гвозди" машину вместо зимней резины, но сейчас решили не ограничиваться шинами, а "ощетинить" весь кузов, от переднего бампера до заднего.

Каких-то два-три дня работы сварщика и - получите, распишитесь. Анфас "десятка" стала чем-то похожа на гвоздеголового сенобита Пинхэда из "Восставших из ада", а в профиль - на морского ежа. Подходить к такой машина ближе чем на метр опасно, а обгонять на трассе в неровном сумеречном освещении страшно до заикания: вдруг оно живое и кусается?

В комментариях под видео фанаты бессмысленного и беспощадного российского тюнинга разругались вусмерть, пытаясь понять, что же в итоге у "Гараж 54" получилось - перфоманс или инсталляция - но, по словам авторов "машины-дикобраза" в ближайших выпусках мы увидим ее в действии. Если верить спойлерам, это будет нечто необыкновенное, так что запасаемся валидолом.

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