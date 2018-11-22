Новосибирского маньяка повторно приговорили к пожизненному сроку

Новосибирский областной суд во второй раз вынес приговор Евгению Чуплинскому, виновному в убийстве 19 женщин. Серийный убийца, жестоко расправлявшийся с "ночными бабочками" в 1998-2005 годах, осужден к пожизненному сроку.

Дело новосибирского "потрошителя" рассматривали присяжные. Коллегия признала его виновным и не заслуживающим снисхождения в марте нынешнего года. Затем суд назначил ему меру наказания - пожизненное заключение.

Однако в сентябре Верховный суд отменил этот приговор, оставив в силе вердикт присяжных, и направил дело на новое рассмотрение. Как выяснилось, по некоторым преступлениям суд не учел сроки давности и не мотивировал это в тексте решения. Однако на меру наказания это никак не повлияло - как сообщили "РГ" в прокуратуре Новосибирской области, суд вновь изучил материалы, характеризующие личность Чуплинского, и пришел к выводу, что он заслуживает пожизненного заключения.

Как сообщала "РГ", убийцу удалось поймать только в 2015 году, благодаря появлению современной криминалистической технике и ДНК-методов исследований.