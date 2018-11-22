Российские звезды поддержали барнаульского школьника

В соцсетях набирает обороты флешмоб в поддержку барнаульского подростка, пострадавшего от травли в школе. С просьбой поддержать его к пользователям сетей обратилась его мать Ульяна.

Десятки людей, в том числе известные певцы и актеры, откликнулись на этот призыв и под хештегами #япротивнасилия, #ильямыстобой записывают короткие видеообращения со словами поддержки и даже песнями.

Во флешмобе принял участие уроженец Барнаула певец и музыкант Арсений Бородин, который рассказал, что сам когда-то был в подобной ситуации.

Ролик записал известный актер театра и кино Алексей Морозов, в котором он выразил уверенность, что "правда обязательно восторжествует".

К поддержке барнаульского восьмиклассника присоединились также певец Павел Руденко и бывшая участница группы "Тату" Елена Катина. "Не бойтесь обращаться за помощью к старшим и к своей семье, пожалуйста, не молчите и не скрывайте такие ситуации", - посоветовала подросткам Елена Катина.

Напомним, 14-летний ученик лицея №101 в Барнауле в течение нескольких месяцев подвергался травле со стороны школьников. Мама мальчика решила написать об этом в соцсетях, после того, как сын пришел из школы с подбитым глазом и рваной раной нижнего века, а руководство лицея посчитало, что подросток сам виноват в этом.

После огласки следственные органы инициировали проверку в барнаульском лицее №101, которая завершилась возбуждением уголовного дела по факту халатности должностных лиц образовательного учреждения.