Новости

СМИ: Луис Адриано зимой покинет "Спартак" 13:23
В центре Москвы закрыли 250 платных парковок 13:23
Ученые из Петербурга создали частицы-трансформеры для борьбы с раком 13:16
На Кубани директор фирмы обманул дольщиков на 1,2 миллиарда рублей 13:16
В Оренбурге вор-рецидивист заснул на месте преступления 13:15
Симпозиум к 100-летию Солженицына прошел в Париже 13:13
Школьник из Тюмени стал чемпионом Ирландии по кельтским танцам 13:10
Российские звезды поддержали барнаульского школьника 13:08
Вадим Самойлов: "Агата Кристи" распалась из-за любви к мужчине 13:03
В ЕР предложили разработать идеологию для различных социальных групп 12:58
Бывший вице-губернатор Вологодчины осужден на восемь лет за взятки 12:58
Минфин предложил сделать рубль расчетной валютой в ЕАЭС 12:55
В Забайкалье пассажир поезда ранил ножом полицейского 12:54
Москвичку задержали за вовлечение несовершеннолетней в проституцию 12:51
Депутат Госдумы оценил заявления немецких СМИ о "борщевичном бедствии" 12:51
В Петербурге на остановке нашли труп пенсионерки 12:49
Косачев: Ракеты США в Европе станут главной целью для РФ при конфликте 12:44
В Госдуме оценили заявление США о России и соблюдении ДРСМД 12:42
Лукашенко поздравил Николая Добронравова с 90-летием 12:40
Рухнувший под Воронежем мост построили с нарушениями 12:38
Медведев назначил нового замглавы Минтранса РФ 12:37
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю 12:35
Госдума обязала обеспечивать голосование избирателей под домашним арестом 12:33
Роберт Кубица заменит Сергея Сироткина за рулем болида "Уильямса" 12:32
Один человек погиб в результате ЧП на стройке в Новой Москве 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 13:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Российские звезды поддержали барнаульского школьника

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В соцсетях набирает обороты флешмоб в поддержку барнаульского подростка, пострадавшего от травли в школе. С просьбой поддержать его к пользователям сетей обратилась его мать Ульяна.

Десятки людей, в том числе известные певцы и актеры, откликнулись на этот призыв и под хештегами #япротивнасилия, #ильямыстобой записывают короткие видеообращения со словами поддержки и даже песнями.

Во флешмобе принял участие уроженец Барнаула певец и музыкант Арсений Бородин, который рассказал, что сам когда-то был в подобной ситуации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Привет, Друзья! Данным видео, я хотел бы обратить Ваше внимание на ситуацию, мимо которой не смог пройти. Переживаю за парня, потому что сам был в подобной ситуации. Школьник из Барнаула, столкнулся с травлей со стороны подростков. Давайте поддержим Илью! Ему важно знать, что он не один. #япротивнасилия #буллинг #ильямыстобой #ИльяМеньшиков #УльянаМеньшикова #Барнаул #Школа101

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀ 💀IT'S ONLY ROCK'N'ROLL💀 (@arsenyborodin)

Ролик записал известный актер театра и кино Алексей Морозов, в котором он выразил уверенность, что "правда обязательно восторжествует".

К поддержке барнаульского восьмиклассника присоединились также певец Павел Руденко и бывшая участница группы "Тату" Елена Катина. "Не бойтесь обращаться за помощью к старшим и к своей семье, пожалуйста, не молчите и не скрывайте такие ситуации", - посоветовала подросткам Елена Катина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Хочу обратиться ко всем ребятам,кто сталкивается с травлей в школе. Не бойтесь обращаться за помощью к старшим и к своей семье, пожалуйста не молчите и не скрывайте такие ситуации. Илья, очень многие за тебя переживают! Не отчаивайся, все у тебя будет хорошо! #япротивнасилия #япротивтравли #барнаул #травля #буллинг #школа #дети #школа101 #ильяменьшиков @ddborisov обрати внимание пожалуйста

Публикация от Lena Katina (@lenakatina)

Напомним, 14-летний ученик лицея №101 в Барнауле в течение нескольких месяцев подвергался травле со стороны школьников. Мама мальчика решила написать об этом в соцсетях, после того, как сын пришел из школы с подбитым глазом и рваной раной нижнего века, а руководство лицея посчитало, что подросток сам виноват в этом.

После огласки следственные органы инициировали проверку в барнаульском лицее №101, которая завершилась возбуждением уголовного дела по факту халатности должностных лиц образовательного учреждения.

Как распознать, что ребенок стал жертвой агрессии
Как защитить учителей и учеников от массовой взаимной травли
Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Ракеты США в Европе станут главной целью для РФ при конфликте
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю
Захарова назвала Бутину "жертвой русофобии"
Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево
Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной начальника ГРУ Игоря Коробова