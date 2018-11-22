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22.11.2018 15:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре найдены тела пропавших пассажирок снегохода

Текст: Татьяна Воробьева

Тела двух женщин, которые считались пропавшими после аварии со снегоходом в Нижневартовском районе Югры, найдены сегодня в реке. Ранее из воды подняли нарты с погибшим четырехлетним ребенком, мужчина до сих пор не найден.

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Напомним, 16 ноября жители села Корлики (супруги с малышом и родственницей) выдвинулись в сторону стойбища, но до места назначения не доехали. Близкие забили тревогу. Через два дня в шести километрах от села в полынье водолазы нашли снегоход и нарты с телом ребенка. Сегодня были обнаружены и женщины.

"Их тела были найдены на берегу, в 500 метрах от места провала снегохода под лед", - рассказали спасатели учреждения Центроспас-Югория.

За прошедшие сутки водолазы обследовали 2500 квадратных метров акватории, а всего с начала поисков проверено 5800 "квадратов".

Следственный комитет Югры завел по факту аварии и гибели людей уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

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