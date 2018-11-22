Робототехнические компании получат доступ к займам под один процент

Робототехнические компании, внедряющие свои решения на промышленных предприятиях, рассчитывают на господдержку.

По программе "Цифровизация промышленности" Фонда развития промышленности предоставляются займы на сумму от 20 до 500 миллионов рублей, при этом при приобретении отечественного ПО или привлечении в качестве ключевого исполнителя системного интегратора с "российской пропиской", который входит в один из рейтингов крупнейших ИТ-компаний, действует ставка в 1 процент, в прочих случаях - стандартная для ФРП ставка 5 процентов. Проблема заключается в том, что многие компании, входящие в эти рейтинги, на самом деле робототехникой не занимаются. Ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР) предложила ФРП разработать список успешных системных интеграторов, проекты с участием которых достойны ставки под 1 процент.

"В рейтингах есть крупные разработчики программного обеспечения, но нет непосредственно робототехнических, - объяснила "Российской газете" вице-президент НАУРР Алиса Конюховская. - Если компания использует системного интегратора, который не входит в рейтинг, она может рассчитывать на ставку по займу в размере пяти процентов. Многие робототехнические компании не являются крупными по выручке. Поэтому мы хотим разработать отдельный список, где бы были эти робототехнические интеграторы".

В России есть 60-70 компанией, которые позиционируют себя как занимающиеся промышленной робототехникой. Разработанные ассоциацией критерии позволят выявить действительно надежных поставщиков робототехнических решений, считает Конюховская.

Среди условий - собственная производственная площадка, десять успешно реализованных робототехнических проектов на промышленных предприятиях, выручка от реализации таких проектов не менее 150 миллионов рублей за три года, наличие как минимум трех инженерно-технических работников с соответствующей квалификацией и опытом работы.