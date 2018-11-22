Робототехнические компании получат доступ к займам под один процент

По программе "Цифровизация промышленности" Фонда развития промышленности предоставляются займы на сумму от 20 до 500 миллионов рублей, при этом при приобретении отечественного ПО или привлечении в качестве ключевого исполнителя системного интегратора с "российской пропиской", который входит в один из рейтингов крупнейших ИТ-компаний, действует ставка в 1 процент, в прочих случаях - стандартная для ФРП ставка 5 процентов. Проблема заключается в том, что многие компании, входящие в эти рейтинги, на самом деле робототехникой не занимаются. Ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР) предложила ФРП разработать список успешных системных интеграторов, проекты с участием которых достойны ставки под 1 процент.
"В рейтингах есть крупные разработчики программного обеспечения, но нет непосредственно робототехнических, - объяснила "Российской газете" вице-президент НАУРР Алиса Конюховская. - Если компания использует системного интегратора, который не входит в рейтинг, она может рассчитывать на ставку по займу в размере пяти процентов. Многие робототехнические компании не являются крупными по выручке. Поэтому мы хотим разработать отдельный список, где бы были эти робототехнические интеграторы".
В России есть 60-70 компанией, которые позиционируют себя как занимающиеся промышленной робототехникой. Разработанные ассоциацией критерии позволят выявить действительно надежных поставщиков робототехнических решений, считает Конюховская.
Среди условий - собственная производственная площадка, десять успешно реализованных робототехнических проектов на промышленных предприятиях, выручка от реализации таких проектов не менее 150 миллионов рублей за три года, наличие как минимум трех инженерно-технических работников с соответствующей квалификацией и опытом работы.