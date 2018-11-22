Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп разрешил американским военнослужащим в случае необходимости открывать огонь на поражение в районе границы с Мексикой. При этом хозяин Белого дома выразил надежду, что дело не дойдет до применения оружия.

Американский лидер пригрозил перекрыть границу с Мексикой на неопределенный период в случае, если ситуация примет неконтролируемый характер, передает портал US News.

Ранее стало известно, что американские военные смогут применять огнестрельное оружие для защиты пограничников и таможенников. Соответствующий меморандум накануне подписал глава аппарата Белого дома Джон Келли.

На границе Мексики и США возник стихийный лагерь, наводненный мигрантами. Около шести тысяч человек ждут своей участи и стремятся найти пристанище в американских городах.

В настоящее время там сосредоточено более двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии США. Президент Трамп заявил о намерении направить к американо-мексиканской границе еще 15 тысяч военных.