Мигранты перекрыли движение по оживленной трассе в Мексике

Мигранты из стран Центральной Америки перекрыли одну из наиболее оживленных трасс в Мексике. Примерно 500 человек вышли на платную дорогу Мехико-Керетаро в знак протеста, что водители грузовых машин отказываются их подвозить.

После нескольких часов ожидания власти подогнали автобусы, чтобы непрошенные гости с юга могли продолжить свой путь.

Напомним, мигранты направляются в городок Тихуана, который находится на границе с США. В минувший вторник туда уже прибыла первая группа иностранцев - порядка двух тысяч человек.

В городе были отмечены стычки с местными жителями, недовольными пребыванием выходцев из Гондураса. Последние хотят попасть на территорию Соединенных Штатов, напоминает РИА Новости.