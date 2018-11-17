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17.11.2018 03:22
Рубрика: В мире

Мигранты перекрыли движение по оживленной трассе в Мексике

Мигранты из стран Центральной Америки перекрыли одну из наиболее оживленных трасс в Мексике. Примерно 500 человек вышли на платную дорогу Мехико-Керетаро в знак протеста, что водители грузовых машин отказываются их подвозить.
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После нескольких часов ожидания власти подогнали автобусы, чтобы непрошенные гости с юга могли продолжить свой путь.

Напомним, мигранты направляются в городок Тихуана, который находится на границе с США. В минувший вторник туда уже прибыла первая группа иностранцев - порядка двух тысяч человек.

В городе были отмечены стычки с местными жителями, недовольными пребыванием выходцев из Гондураса. Последние хотят попасть на территорию Соединенных Штатов, напоминает РИА Новости.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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