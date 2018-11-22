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22.11.2018 08:28
Рубрика: Экономика

В ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам

Текст: Марина Гусенко
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В ГИБДД планируют приравнять эффект от принятия некоторых лекарств к опьянению - алкогольному или наркотическому. Список лекарств, которые нельзя будет пить за рулем, ведомство намерено разработать вместе с Минздравом России.

Фото: Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС
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Кроме того, предполагается ввести анализы для людей, которым возвращают водительские права после того, как истекает срок их лишения, передает RT.

Отмечается, что есть препараты, не считающиеся наркотическими, но дающие не менее опасный эффект. Их часто употребляют дальнобойщики, чтобы взбодриться.

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