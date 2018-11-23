Албанская православная церковь: Варфоломей ходит по минному полю

Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий направил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу послание, в котором выразил опасение, что реализация Фанаром проекта украинской автокефалии станет "хождением по минному полю". Об этом говорится в официальном заявлении РПЦ.

"Оно напоминает опасное предприятие с непредвиденными побочными действиями. Противоборствующие группировки сохранят свою индивидуальность и сплоченность, как это неоднократно случалось в разных поместных церквях. В итоге вместо единства православных на Украине проступает опасность раскола единства мирового православия", - указывает предстоятель Албанской православной церкви, подчеркивая, что этим мнением он поделился с Патриархом Константинопольским Варфоломеем во время личной встречи на острове Крит.

Между тем Архиепископ Анастасий сообщает, что возносит "горячие молитвы о единстве нашей Святой Церкви, которую ее глава - Господь наш Иисус Христос - приобрел Себе Кровию Своею (Деян. 20:28)". Глава АПЦ заверил Святейшего Патриарха Кирилла, что со своей стороны "сделает все возможное, чтобы предотвратить раскол в мировом православии".

"Подобное развитие событий стало бы болезненным ударом по доверию к православию, чего всеми силами необходимо избежать, - выражает уверенность Блаженнейший Анастасий. - Как бы это ни казалось невозможным, полагаем, что все мы должны "сделать все", чтобы вернуться к собраниям предстоятелей и планированию нового Великого Собора. Мы отдаем себе отчет в том, что некоторые сочтут эти предложения нереальными и в итоге неосуществимыми. И, тем не менее, я убежден, что никто не может быть реалистом, если не верит в чудо и что невозможное человекам возможно Богу (Лк. 18:18-27)".

По оценкам экспертов, американцы посредством Константинопольского патриархата (КП) продолжают вносить раздор в отношения РПЦ с сестринскими православными церквями на Балканах, принуждая их занять сторону Фанара и отказаться от поддержки Москвы. Таким образом, Вашингтон проверяет на прочность духовные скрепы между Россией и народами Балкан, формировавшиеся столетиями и кровью вписанные в историю, насыщенную победами и ратными подвигами. Как отмечают наблюдатели, Сербская православная церковь (СПЦ) и АПЦ не поддаются на провокации извне, а Патриархи Ириней и Анастасий открыто назвали катастрофическим решение Варфоломея признать раскольнические организации на Украине и предоставить им автокефалию.