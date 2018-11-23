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23.11.2018 12:55
Рубрика: Власть

Матвиенко поручила изучить вопрос о судьбе региональных телеканалов

Текст: Галина Мисливская

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение профильной комиссии тщательно изучить вопрос о судьбе региональных телеканалов после перехода страны на цифровое телевещание в следующем году.

Как рассказала на пленарном заседании палаты первый зампред комитета по науке, культуре и образованию Лилия Гумерова, предстоящее отключение аналогового сигнала поставит в крайне затруднительное положение региональные телеканалы, поскольку они не вошли в состав двух мультиплексов бесплатного цифрового вещания. "Они могут сохранить аналоговое вещание, но должны будут в полном объеме оплачивать услуги по его распространению", - пояснила сенатор, добавив, что это непосильная нагрузка для небольших телекомпаний, а государство им не поможет - программа субсидирования передачи наземного аналогового сигнала прекращается в связи с переходом на "цифру".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Таким образом, подчеркнула парламентарий, выбранный формат целевой программы по развитию цифрового телевещания противоречит одной из заявленных целей - устранению неравенства в плане доступности регионального ТВ. "На практике с 2019 года население субъектов РФ будет лишено бесплатного доступа к региональным телеканалам", - заявила Гумерова. Она предложила возобновить работу над законопроектом о телерадиовещании и прописать в законодательстве статус региональных вещателей.

Валентина Матвиенко напомнила, что на прошлом заседании Совет Федерации уже выразил свою обеспокоенность судьбой региональных телеканалов. В правительстве, отметила она, сенаторов услышали: глава кабмина Дмитрий Медведев распорядился продлить переходный период на полгода. "Но этого недостаточно, надо думать дальше, о том, что будет после 1 июля. Нужны меры по региональным телеканалам", - считает Матвиенко.

Она дала поручение главе временной комиссии по информационной политике Алексею Пушкову до 5 декабря вместе с комитетом по экономполитике и профильным министерством разобраться в ситуации и представить палате свои предложения. "Эта тема постоянно звучит, мы получаем много обращений из регионов. Мы создавали комиссию не просто для статуса, а чтобы она работала и занималась региональной проблематикой", - отметила спикер.

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации Переход на цифровое телевидение
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