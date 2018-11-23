Названы имена победителей конкурса молодых литераторов СГ "Мост дружбы"

Около ста авторских произведений из сорока регионов Беларуси и России, от Бреста до Дальнего Востока стали предметом взыскательного прочтения членами жюри конкурса молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы-2018".

По замыслу организаторов конкурс ориентирован "на поиск, раскрытие и поддержку молодых талантливых авторов, привлечение их внимания к истории, культуре и литературным традициям Беларуси и России, строительству Союзного государства". Накануне в представительстве Постоянного комитета в белорусской столице на итоговом заседании экспертного совета были названы по пять победителей от каждой страны.

Доктор филологических наук Анатолий Андреев, которого цитируют местные СМИ, после ознакомления с произведениями белорусских авторов сделал вывод, что они "пишут не заимствованным, самобытным языком, часто встречаются мистические, фольклорные мотивы, особый уход от реальности в сторону фантасмагории. Конкурс открыл много имен молодых авторов".

Победителями в литературном состязании стали Андрей Кулеш, Елена Попко, Юлия Шурбина, Анастасия Бакунович, Карина Пашкевич-Ломтева. Именно их творчество по достоинству было оценено профессионалами.

Среди российских авторов отмечен, в частности, брянский писатель Дмитрий Лагутин. В минувшем году он уже был победителем международного конкурса "Всемирный Пушкин" в номинации "проза". Вместе с ним жюри назвало имена Виктора Чигиря, Екатерины Копытковой, Алины Осокиной и Яны Павловой.

В четвертом конкурсе "Мост дружбы", уточняет БЕЛТА, участвовали белорусские и российские авторы в возрасте 18-30 лет. После предварительного отбора на рассмотрение экспертов были представлены произведения малой литературной формы - рассказы, новеллы, очерки и эссе. Из них 52 работы были поданы российскими авторами, 12 - их белорусскими коллегами.

Учредитель конкурса - Постоянный комитет Союзного государства. Организационную поддержку оказывают ассоциация "Познаем Евразию", Институт мировой литературы имени А.М.Горького и Национальный пресс-центр Беларуси.