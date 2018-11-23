Останки громадного предка человека обнаружены в Польше

Палеонтологи нашли в Польше окаменелости громадного дицинодонта, являющегося древнейшим предком всех млекопитающих, в том числе людей. Данное животное было размером с динозавра или слона.

Длина дицинодонта составляла около 4,5 метров, высота - 2,6 метра, а масса достигала девяти тонн. Найденные останки могут изменить представление об эволюции древнейших предков млекопитающих, отмечает журнал Science. Исследователи ранее полагали, что ранние млекопитающие "ушли в тень", в то время как динозавры выросли. Теперь ученые выясняют, что заставило млекопитающих достичь тех же гигантских размеров и массы и как они сосуществовали с громадными ящерами.

Ученые назвали существо "лисовицией Боянуса" в честь деревни, где были найдены останки этого гиганта. Возраст данной находки составляет около 210 миллионов лет, она принадлежит концу Триасового периода. Как и остальные дицинодонты, он был, скорее всего, травоядным существом.

Индийские ученые ранее обнаружили на западе страны челюсть примата из группы hominoids. Ее представителями являются шимпанзе, орангутаны и гориллы, а также люди. Возраст находки оценивается в 10-11 миллионов лет. Это первая ископаемая миоценовая обезьяна, которая была обнаружена на территории Индостана.

В 2003 году палеонтологи обнаружили в Китае хорошо сохранившийся скелет существа, названного Archicebus achilles. Ученые изучили самые древние из обнаруженных останков примата и пришли к выводу, что ранние предки человека были по размеру меньше крысы и питались насекомыми.