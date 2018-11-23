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23.11.2018 23:05
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Локомотив" на своем поле уступил "Уралу"

Текст: Данила Жиляев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский "Локомотив" не сумел продолжить победную серию в чемпионате России. После пяти побед подряд "красно-зеленые" на своем поле уступили "Уралу" 1:2 в матче 15 тура.

Хозяева первыми забили в этой встрече - на 26-й минуте отличился Федор Смолов. Однако всего пять минут спустя Денис Кулаков сравнял счет, а в начале второго тайма Оттман Эль-Кабир реализовал пенальти в ворота "Локо", и этот гол стал для гостей победным.

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"Локомотив", таким образом, остался с 25-ю очками, упустив возможность выйти на второе место. А следующим соперником подопечных Юрия Семина будет "Спартак" - эта игра состоится на стадионе в Тушино 2 декабря.

"Спартаку" еще предстоит провести матч 15 тура. В воскресенье 25 ноября "красно-белые" примут "Крылья Советов" - этот поединок станет дебютным для Олега Кононова в качестве главного тренера десятикратных чемпионов России.

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