"Локомотив" на своем поле уступил "Уралу"

Московский "Локомотив" не сумел продолжить победную серию в чемпионате России. После пяти побед подряд "красно-зеленые" на своем поле уступили "Уралу" 1:2 в матче 15 тура.

Хозяева первыми забили в этой встрече - на 26-й минуте отличился Федор Смолов. Однако всего пять минут спустя Денис Кулаков сравнял счет, а в начале второго тайма Оттман Эль-Кабир реализовал пенальти в ворота "Локо", и этот гол стал для гостей победным.

"Локомотив", таким образом, остался с 25-ю очками, упустив возможность выйти на второе место. А следующим соперником подопечных Юрия Семина будет "Спартак" - эта игра состоится на стадионе в Тушино 2 декабря.

"Спартаку" еще предстоит провести матч 15 тура. В воскресенье 25 ноября "красно-белые" примут "Крылья Советов" - этот поединок станет дебютным для Олега Кононова в качестве главного тренера десятикратных чемпионов России.