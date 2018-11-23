Названы самые популярные кроссоверы Москвы и Санкт-Петербурга

Эксперты определили самые популярные кроссоверы и внедорожники Москвы и Санкт-Петербурга.

Лидером московского рынка в этом сегменте по-прежнему остается Hyundai Creta, обладателями которого в октябре стали 686 человек (-4%). На второе место поднялся Renault Kaptur. Результат французского SUV - 629 экземпляров (рост в 2,7 раза). Тройку лучших замыкает Volkswagen Tiguan (544 штуки; -1%).

В топ-10 также попали семейный кроссовер Skoda Kodiaq (534 штуки; рост в 9,5 раза) и Nissan X-Trail (516 штук; +43%). Всего же в прошлом месяце москвичи купили 10,5 тысячи машин сегмента SUV, что на 24% больше, чем год назад.

Что касается Санкт-Петербурга, то и там на первом месте Hyundai Creta - (410 штук; -14%). Вторая позиция, как и в Москве, принадлежит Renault Kaptur (283 штук; +39%), который занял его спустя длительное время. "Бронза" у Mitsubishi Outlander (266 штук; +9%), а замкнули пятерку лидеров Volkswagen Tiguan (250 штук; +13%) и Renault Duster (230 штук; -12%). Всего же в Санкт-Петербурге в октябре объем рынка SUV достиг 4,9 тысячи единиц (+14%).

Аналитики агентства "Автостат" отмечают рывок Renault Kaptur. Этот кроссовер в сентябре даже не входил в Топ-5 рынка SUV ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, а уже в октябре модель заняла второе место в этом рейтинге обоих столичных городов.

Напомним, кроссовер Hyundai Creta сохранил титул самого популярного в России автомобиля сегмента SUV. Модель в октябре разошлась тиражом в 5 856 экземпляров. На втором месте Renault Duster - 3 877 единиц, на третьем - Volkswagen Tiguan (3 309 реализованных экземпляров).

В то же время самым продаваемым автомобилем в нашей стране в минувшем месяце стала Lada Vesta (10 668 единиц).