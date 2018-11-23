СК прокомментировал алиби экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Следователи с первых дней расследования скандального уголовного дела об изнасиловании уфимской дознавательницы получили в свое распоряжение видеозаписи с различных камер наблюдения, где были зафиксированы все перемещения фигурантов дела в злополучный вечер. Всех видео изъяли во время первоначальных следственных действий. Об этом заявил ТАСС старший помощник руководителя управления СКР по Башкирии Евгений Каневский.

Ранее в СМИ обратился адвокат Аслям Халиков, который уверяет: у защиты есть все основания просить для двоих из троих фигурантов уголовного дела освобождение из-под ареста и прекращения их уголовного преследования. Эти основания - видео с камер наблюдения, которые доказывают, что двое экс-полицейских в момент совершения преступления были в другом месте.

Напомним, сейчас в СИЗО находятся трое экс-полицейских, которых обвиняют в групповом изнасиловании своей бывшей коллеги.