В Оренбурге открылся VI фестиваль Мстислава Ростроповича

Главным музыкальным событием года стал для оренбуржцев VI Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. В первый вечер форума поклонники искусства великого музыканта смогли побывать на премьере документального фильма "Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок" - его представил автор, французский скрипач и режиссер Брюно Монсежон.

На состоявшейся перед открытием форума пресс-конференции Брюно Монсежон рассказал о том, что работал над лентой около 30 лет. Кстати, выяснилось, что французский гость прекрасно владеет русским языком. Фильм включает редкие архивные материалы, интервью с дочерьми музыканта Ольгой и Еленой, а также друзьями - вдовой писателя Александра Солженицына Наталией Солженицыной, их сыном Игнатом, бывшим художественным руководителем Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди Мартой Казальс-Истомин и дирижером Геннадием Рождественским. Картина была удостоена главного приза Международного кинофестиваля "Монреаль".

- Мы познакомились с Мстиславом Ростроповичем в 1986 году, дружили, работали вместе. Без любви к этому великому человеку я не смог бы снять этот фильм, - признался кинодокументалист, отметив бесценную помощь оренбургского архивариуса Ларисы Чирковой.

А художественный руководитель фестиваля - дочь маэстро Ольга Ростропович - вновь призналась в любви к Оренбургу.

- Эта земля греет меня своим гостеприимством. Я очень люблю ваш город и привезла на фестиваль друзей, которые никогда не были в Оренбурге, - подчеркнула она. - Мы сегодня посетили дом-музей Ростроповичей - и это большое счастье. Я очень благодарна вам за память о папе и за то, что сделано для сохранения дома, где жила семья Ростроповичей.

На церемонии открытия форума гостей и участников поприветствовал губернатор Оренбуржья Юрий Берг.

- Это творческое событие занимает особое место в нашем культурном календаре и в наших сердцах, - отметил лидер региона. - Фестиваль является прекрасной площадкой для знакомства широкой публики с классической музыкой, той музыкой, которой жил маэстро. Мстислав Леопольдович для всего мира был выдающимся музыкантом. Наш долг - сохранить великое наследие и передать его новым поколениям.

На сей раз программа фестиваля особенно богата и разнообразна. Сегодня вечером для поклонников оперы на сцене областного драмтеатра им. Горького прозвучит "Иоланта" Чайковского в постановке Центра оперного пения Галины Вишневской.

А в субботу оренбуржцы смогут оценить музыкально-литературный эксперимент с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского. В этот вечер в первом отделении прозвучит квартет "Смерть и девушка" Франца Шуберта в исполнении ансамбля "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета. А Константин Хабенский прочтет отрывки из знаменитой пьесы Камю "Калигула". Во втором отделении зрители услышат сюиту Сен-Санса "Карнавал животных" и авторский текст к ней в оригинальном переводе Дмитрия Быкова.

"Солисты Москвы" выступят и на закрытии фестиваля 25 ноября. Кроме того, в этот вечер оренбургские зрители впервые смогут познакомиться с творчеством болгарской пианистки Пламены Манговой.

Справка "РГ"

Международный фестиваль Мстислава Ростроповича учрежден Фондом культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича в 2010 году. География фестиваля объединяет города, сыгравшие особую роль в судьбе музыканта: Москву, Баку и Оренбург.