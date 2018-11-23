Живший на прожиточный минимум депутат закончил эксперимент

Эксперимент, в ходе которого депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублей, завершен. Чиновник отметил, что позже взвесится и узнает, насколько похудел по итогам "диеты".

По словам участника эксперимента, прожить без потерь для здоровья на эту сумму, безусловно, нельзя. Политик считает, что размер потребительской корзины не должен быть меньше десяти тысяч.

Между тем депутат признался, что чувствует себя хорошо, но обязательно совершит визит к врачу, чтобы провериться после необычного рациона. Также Бондаренко добавил, что пока не знает, как долго будет возвращаться к привычному режиму питания.

Участник эксперимента сразу после его начала сбросил несколько килограммов. Однако врачи утверждают, что подобная диета вредна и потерянный вес вернется вместе с лишними килограммами. Врач-диетолог Лидия Ионова, обследовавшая сидящего на диете Бондаренко, отметила, что "бесследно для здоровья такие диеты не проходят ни для кого".

Напомним, свой эксперимент Николай Бондаренко затеял после дискуссии с министром занятости, труда и миграции Саратовской области Натальей Соколовой, утверждавшей, что 3,5 тысячи рублей достаточно для жизни на месяц. Впоследствии чиновница была уволена.

Месяц депутат ел только то, что вмещается в бюджет 3,5 тысячи рублей. Он его разделил на четыре части - и на 875 рублей раз в неделю покупал продукты. В день участник эксперимента съедал одно яйцо (яичница, омлет) или кашу (гречневая, овсяная) на завтрак. На обед - суп на куриных костях и овощное рагу (картошка, морковь, лук, капуста) и через день - курица к рагу. Ужин - курица с обеденным рагу. На десерт - сезонное яблоко в день и карамельки. Рыба и мясо оказались не по карману.