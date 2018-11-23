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23.11.2018 10:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Забытая война

Ноябрьский выпуск номера журнала "Родина" посвятили Первой мировой
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
В медиацентре Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина состоялась презентация нового номера исторического научно-популярного журнала "Родина", который издает "Российская газета". Основная тема номера - 100-летие Первой мировой войны.

Презентация по традиции началась видеороликом Артема Локалова с рассказом об основных темах нового выпуска, которые стали основой дальнейшей дискуссии.

Наиболее интересные и острые материалы из Резервного центра Президентской библиотеки в Москве представили шеф-редактор журнала Игорь Коц и ведущий обозреватель издания, историк, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник ИВИ РАН Семен Экштут. А услышать их могли не только в Петербурге, но и в библиотеках Ханты-Мансийска, Нягани, Калининграда, Воронежа, Челябинска, Тамбова, Пензы. Кроме того, по видеоконференцсвязи к обсуждению номера подключилась Пермская государственная краевая универсальная библиотека имени А.М. Горького.
Письма на Родину. Проект, посвященный 100-летию окончания Первой мировой

Поразил читателей материал "Все еще живы…", который открывает номер. Огромная фотография (оригинал напечатан размером 110 на 60 сантиметров) запечатлела 1250 офицеров и нижних чинов Лейб-гвардии Кексгольмского полка. Спустя век поле того, как был сделан этот групповой портрет, лучшим военным историкам России Андрею Смирнову и Андрею Ганину специально для "Родины" удалось идентифицировать первых изображенных - девять человек. Как пояснил Игорь Коц, помогли военные награды. Их истории - теперь на страницах журнала.

Кстати, и на страницах журнала, и в электронных фондах Президентской библиотеки можно найти дополнительные данные об истории Кексгольмского, и других полков Российской Империи, а также событиям Первой мировой войны. Так, по словам заместителя начальника отдела обслуживания пользователей библиотеки Марии Быстровой, особый интерес представляют материалы так называемой Трофейной комиссии, которая прямо на местах боев зарисовывала и фотографировала героев, записывала информацию об их подвигах.

Военную тему и тему подвига продолжает уникальное исследование Андрея Ганина "Они взяли Берлин. Через 30 лет". Он собрал истории о судьбах шести полных кавалеров Георгиевского креста времен Первой мировой, которые в боях Великой Отечественной войны заслужили звание Героя Советского Союза. Трое из них - посмертно.

Еще одна интереснейшая находка авторов - петербургское "родство" писателя-мариниста Виктора Конецкого и Пабло Пикассо. Оказывается, жена Пикассо Ольга Хохлова в молодости дружила с матерью будущего автора сценария к фильму "Полосатый рейс" и множества морских рассказов.

Фото: Getty Images
Великий Пикассо обессмертил ее на своих полотнах, но обрек на одиночество

О знакомстве Любови Дмитриевны Конецкой, участии в Дягилевских сезонах и нежной дружбе рассказала автор материала, генеральный директор Морского литературно-художественного фонда имени Виктора Конецкого, супруга писателя Татьяна Акулова-Конецкая. Как выяснилось, развела подруг все та же Первая мировая, но Любочка - Любовь Дмитриевна Конецкая - знала о том, что Ольга вышла замуж за знаменитого художника. Во время хрущевской оттепели она попыталась узнать о судьбе подруги, и Илья Эренбург сообщил о смерти Ольги.

Гостями презентации нового номера журнала в Президентской библиотеке на этот раз стали ученики и педагоги средней школы № 9 из Гатчины. Их интерес вызвал материал "Улыбка Чкалова" - воспоминание о подвиге и последнем полете Валерия Чкалова, разбившегося ровно 80 лет назад. Дело в том, что прославленный летчик жил в Гатчине, а его имя носит гимназия № 2 в киргизском городе Нарын - побратим гатчинской школы № 9.

Отметим, что не успел выйти из печати ноябрьский номер журнала "Родина", а уже готовится к сдаче в типографию финальный выпуск 2018 года - Года Собаки по гороскопу. Именно поэтому "Родина" посвятит декабрьский номер самым поразительным фактам из истории четвероногих друзей. Например, расскажет о съемках фильма Станислава Ростоцкого "Белый Бим Черное ухо" и о выставке собак, которые пережили блокаду Ленинграда. Выставка состоялась в 1944 году. Гостем номера станет журналист Юрий Рост, опубликовавший в 1970 году заметку об овчарке Пальме, которая два года в аэропорту ждала своего хозяина, улетевшего работать на Крайний Север.

- Мне очень нравится идея журнала "Родина" подавать историю через рассказ о судьбах людей, - отметила в конце презентации журналист из Перми Татьяна Черепанова, - нравится серьезность подхода, обилие фотографий и особенно рубрика "Дороги Родины". Я сегодня же оформлю подписку "Родину", но чтобы тиражи росли, думаю, стоит публиковать больше материалов из регионов. Ведь каждому интересно читать о своей земле и о своей малой родине.

Кстати

Всех участников презентации в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и других городах "Родина" и "РГ" пригласили присоединиться к акции "Городу Достоевского - книга в подарок", которая стартовала в минувшие выходные в Старой Руссе. Там городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского подарили 30 книг, выпущенных издательствами "Российской газеты", журнала "Звезда" и "Пушкинского фонда".

К акции присоединились предприниматели Старой Руссы, которые вручили 19 книг из списка наиболее востребованной литературы, составленного библиотекой.

В течение всего следующего года "Российская газета" будет передавать в дар библиотеке новые книги писателей и поэтов с дарственными надписями, а итоги акции будут подведены 11 ноября 2019 года в день рождения "Российской газеты" и Ф.М. Достоевского.

Справка "РГ"

Презентации выпусков журнала "Родина" в Президентской библиотеке стали традиционными. Они проходят ежемесячно с апреля 2017 года в рамках соглашения о сотрудничестве между Президентской библиотекой и "Российской газетой", которое было подписано в конце 2016 года. В здании на Сенатской площади регулярно проводятся совместные мероприятия: мультимедийные выставки, посвященные "Родине", видеолектории с участием авторов исторического журнала. С оцифрованными копиями научно-популярного издания можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки.

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