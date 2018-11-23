Ноябрьский выпуск номера журнала "Родина" посвятили Первой мировой

В медиацентре Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина состоялась презентация нового номера исторического научно-популярного журнала "Родина", который издает "Российская газета". Основная тема номера - 100-летие Первой мировой войны.

Презентация по традиции началась видеороликом Артема Локалова с рассказом об основных темах нового выпуска, которые стали основой дальнейшей дискуссии.

Наиболее интересные и острые материалы из Резервного центра Президентской библиотеки в Москве представили шеф-редактор журнала Игорь Коц и ведущий обозреватель издания, историк, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник ИВИ РАН Семен Экштут. А услышать их могли не только в Петербурге, но и в библиотеках Ханты-Мансийска, Нягани, Калининграда, Воронежа, Челябинска, Тамбова, Пензы. Кроме того, по видеоконференцсвязи к обсуждению номера подключилась Пермская государственная краевая универсальная библиотека имени А.М. Горького.

Поразил читателей материал "Все еще живы…", который открывает номер. Огромная фотография (оригинал напечатан размером 110 на 60 сантиметров) запечатлела 1250 офицеров и нижних чинов Лейб-гвардии Кексгольмского полка. Спустя век поле того, как был сделан этот групповой портрет, лучшим военным историкам России Андрею Смирнову и Андрею Ганину специально для "Родины" удалось идентифицировать первых изображенных - девять человек. Как пояснил Игорь Коц, помогли военные награды. Их истории - теперь на страницах журнала.

Кстати, и на страницах журнала, и в электронных фондах Президентской библиотеки можно найти дополнительные данные об истории Кексгольмского, и других полков Российской Империи, а также событиям Первой мировой войны. Так, по словам заместителя начальника отдела обслуживания пользователей библиотеки Марии Быстровой, особый интерес представляют материалы так называемой Трофейной комиссии, которая прямо на местах боев зарисовывала и фотографировала героев, записывала информацию об их подвигах.

Военную тему и тему подвига продолжает уникальное исследование Андрея Ганина "Они взяли Берлин. Через 30 лет". Он собрал истории о судьбах шести полных кавалеров Георгиевского креста времен Первой мировой, которые в боях Великой Отечественной войны заслужили звание Героя Советского Союза. Трое из них - посмертно.

Еще одна интереснейшая находка авторов - петербургское "родство" писателя-мариниста Виктора Конецкого и Пабло Пикассо. Оказывается, жена Пикассо Ольга Хохлова в молодости дружила с матерью будущего автора сценария к фильму "Полосатый рейс" и множества морских рассказов.

О знакомстве Любови Дмитриевны Конецкой, участии в Дягилевских сезонах и нежной дружбе рассказала автор материала, генеральный директор Морского литературно-художественного фонда имени Виктора Конецкого, супруга писателя Татьяна Акулова-Конецкая. Как выяснилось, развела подруг все та же Первая мировая, но Любочка - Любовь Дмитриевна Конецкая - знала о том, что Ольга вышла замуж за знаменитого художника. Во время хрущевской оттепели она попыталась узнать о судьбе подруги, и Илья Эренбург сообщил о смерти Ольги.

Гостями презентации нового номера журнала в Президентской библиотеке на этот раз стали ученики и педагоги средней школы № 9 из Гатчины. Их интерес вызвал материал "Улыбка Чкалова" - воспоминание о подвиге и последнем полете Валерия Чкалова, разбившегося ровно 80 лет назад. Дело в том, что прославленный летчик жил в Гатчине, а его имя носит гимназия № 2 в киргизском городе Нарын - побратим гатчинской школы № 9.

Отметим, что не успел выйти из печати ноябрьский номер журнала "Родина", а уже готовится к сдаче в типографию финальный выпуск 2018 года - Года Собаки по гороскопу. Именно поэтому "Родина" посвятит декабрьский номер самым поразительным фактам из истории четвероногих друзей. Например, расскажет о съемках фильма Станислава Ростоцкого "Белый Бим Черное ухо" и о выставке собак, которые пережили блокаду Ленинграда. Выставка состоялась в 1944 году. Гостем номера станет журналист Юрий Рост, опубликовавший в 1970 году заметку об овчарке Пальме, которая два года в аэропорту ждала своего хозяина, улетевшего работать на Крайний Север.

- Мне очень нравится идея журнала "Родина" подавать историю через рассказ о судьбах людей, - отметила в конце презентации журналист из Перми Татьяна Черепанова, - нравится серьезность подхода, обилие фотографий и особенно рубрика "Дороги Родины". Я сегодня же оформлю подписку "Родину", но чтобы тиражи росли, думаю, стоит публиковать больше материалов из регионов. Ведь каждому интересно читать о своей земле и о своей малой родине.

Кстати

Всех участников презентации в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и других городах "Родина" и "РГ" пригласили присоединиться к акции "Городу Достоевского - книга в подарок", которая стартовала в минувшие выходные в Старой Руссе. Там городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского подарили 30 книг, выпущенных издательствами "Российской газеты", журнала "Звезда" и "Пушкинского фонда".

К акции присоединились предприниматели Старой Руссы, которые вручили 19 книг из списка наиболее востребованной литературы, составленного библиотекой.

В течение всего следующего года "Российская газета" будет передавать в дар библиотеке новые книги писателей и поэтов с дарственными надписями, а итоги акции будут подведены 11 ноября 2019 года в день рождения "Российской газеты" и Ф.М. Достоевского.

Справка "РГ"

Презентации выпусков журнала "Родина" в Президентской библиотеке стали традиционными. Они проходят ежемесячно с апреля 2017 года в рамках соглашения о сотрудничестве между Президентской библиотекой и "Российской газетой", которое было подписано в конце 2016 года. В здании на Сенатской площади регулярно проводятся совместные мероприятия: мультимедийные выставки, посвященные "Родине", видеолектории с участием авторов исторического журнала. С оцифрованными копиями научно-популярного издания можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки.