Шесть Полных кавалеров Георгиевского креста стали Героями Советского Союза

Георгиевский крест считался самой почетной солдатской наградой в русской армии эпохи Первой мировой. Награда имела четыре степени. И счет полных кавалеров Георгиевского креста шел на тысячи. А воинов, ставших еще и Героями Советского Союза, можно пересчитать по пальцам.

"Родина" представляет эту выдающуюся шестерку.

ИВАН ТЮЛЕНЕВ (1892 - 1978)

Происхождение. Сын солдата.

Чин, место службы. Драгун, младший унтер-офицер 5-го драгунского Каргопольского полка.

Заслуги. Крест IV степени - за отличие в бою 11 сентября 1914 года, когда, "будучи в разъезде у д. Холупки-Сечки окруженным противником, прорвался через неприятельские цепи и присоединился к эскадрону, дав ценные сведения о противнике и его тыле"1.

Крест III степени - за лихую разведку на реке Бзуре 15 марта 1915 года2.

Крест III степени, замененный крестом II степени, - за то, что 14 июля 1915 года вместе с двумя сослуживцами атаковали немецкий разъезд, изрубили 11 человек и троих взяли в плен3.

Крест III степени - награжден 6 ноября 1915 года великим князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны4.

Крест I степени - награжден в начале февраля 1917 года.

В апреле 1917 года сдал все награды в фонд революции.

Карьера. Принял сторону большевиков. Поступил в Академию Генерального штаба РККА, где встретился с легендарным Чапаевым. Служил у Буденного, участвовал в подавлении Кронштадтского и Тамбовского восстаний, командовал кавалерийской бригадой и дивизией. В 1921 году стал дважды "краснознаменцем" - кавалером двух орденов Красного Знамени.

Командовал бригадой, дивизией, инспектировал кавалерию в Северо-Кавказском округе. В 1938 году назначен командующим войсками Закавказского военного округа. В 1940м стал одним из первых советских генералов армии (кроме него, такой чести удостоились только Г.К. Жуков и К.А. Мерецков).

Начало Великой Отечественной войны встретил командующим войсками Московского военного округа.

1941-1945. В первый день войны возглавил Южный фронт, защищавший советскую Молдавию. В конце первого военного лета, в боях под Днепропетровском, получил тяжелое ранение, оправившись после которого получил приказ в двухмесячный срок сформировать на Урале 20 резервных дивизий. Мандат на это Сталин подписал в критический для страны момент, 13 октября 1941 года, когда немцы рвались к Москве.

Позднее командовал Закавказским фронтом и смог предотвратить прорыв гитлеровцев к стратегически важным месторождениям грозненской и бакинской нефти. Долгие годы заслуги Тюленева оставались непризнанными. Однажды в сердцах он бросил: "Наверное, надо был сдать Кавказ, а затем освободить. Тогда бы и оценка деятельности командования фронта была бы выше"5.

Героем Советского Союза стал только в 1978 году, к юбилею Красной армии (86-летний ветеран стал самым пожилым Героем). Через полгода он скончался.

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В январе 1964 года зять и дочь подарили Тюленеву на день рождения купленный у коллекционеров комплект Георгиевских крестов, на которых гравер выбил номера тех, что принадлежали Тюленеву. На следующий год этот комплект Тюленев передал в Исторический музей6.

КОНСТАНТИН НЕДОРУБОВ (1889 - 1978)

Происхождение. Из донских казаков.

Чин, место службы. Казак, урядник 15-го Донского казачьего генерала Краснова 1-го полка.

Заслуги. Крест III степени - за бой под Перемышлем в декабре 1914 года, когда в одиночку взял в плен 52 австрийца.

Крест III степени - за атаку на австрийские укрепления под Баламутовкой и Ржавенцами 27 апреля 1915 года. Тогда русские войска преодолели три ряда проволочных заграждений, ворвались в окопы противника, где разыгралась жестокая рукопашная схватка. Австрийцев выбили с позиций, захватив в плен восемь офицеров, около 600 солдат, три пулемета и два орудия7.

Крест IV степени - за тот же бой, когда смог рассеять роту противника и захватить пулемет8.

Крест II степени - за Брусиловский прорыв.

Крест I степени - за захват штаба дивизии противника вместе с генералом. По всей видимости, речь о набеге партизан на деревню Невель на реке Припять в ночь с 14 на 15 ноября 1915 года. По данным разведки, в деревне находился германский штаб. Партизаны атаковали деревню с разных сторон, забрасывая противника ручными гранатами и производя невероятное смятение. В часовой рукопашной схватке было истреблено множество германских солдат и офицеров. Удалось захватить в плен нескольких офицеров и начальника 82-й германской резервной пехотной дивизии генерала Карла Фридриха Зигфрида Фабариуса. Генерала решено было доставить в штаб корпуса, но он сумел застрелиться.

Карьера. В Гражданскую войну казак Недорубов метался между красными и белыми, как шолоховский Григорий Мелехов. В конце концов, выбрал большевиков, дрался за них героически и даже получил в награду красные революционные шаровары.

В период коллективизации разрешил голодающим колхозникам использовать в пищу остатки зерна после посева. Был осужден за злоупотребление служебным положением. Получил десять лет лагерей. Работал на строительстве канала Москва - Волга и был досрочно освобожден за ударный труд.

1941-1945. Осенью 1941 года сформировал и возглавил эскадрон из добровольцев-казаков. Служил вместе с 17-летним сыном. Эскадрон совершал дерзкие кавалерийские налеты на противника, только под станцией Кущевская бойцы Недорубова уничтожили 200 гитлеровцев, столько же - под селом Маратуки. В боях был тяжело ранен сын. Сам Недорубов, которому было уже за пятьдесят, лично уничтожил не менее сотни гитлеровских солдат. Эскадрон поднимал в атаку со словами: "Вперед, за Родину, за Сталина, за Вольный Тихий Дон!" На фронте вступил в партию.

В октябре 1943 года был удостоен звания Героя Советского Союза. День Победы Недорубов встретил гвардии капитаном, имел 11 ранений и тяжелую контузию. Несмотря на это, участвовал в параде Победы и даже побывал на приеме у Сталина.

Умер в 1978 году, за несколько месяцев до 90-летия.

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Звезду Героя Советского Союза носил на фронте вместе с Георгиевскими крестами.

МАКСИМ КОЗЫРЬ (1890 - 1945)

Происхождение. Из крестьян.

Чин, место службы. Младший унтер-офицер, подпрапорщик 419-го пехотного Аткарского полка.

Заслуги. Крест III степени - за отличие в бою 16 июля 1917 года9.

О других наградах документов не нашлось, но факт награждения всеми четырьмя степенями подтверждал сам герой: "За ту войну взамен четырех солдатских "Георгиев" золотой крест дали с бантом и тем самым в подпрапорщики произвели"10.

Карьера. Принял сторону большевиков. В Гражданскую награжден орденом Красного Знамени. Окончил курсы командного состава и курсы "Выстрел", дослужился до полковника, стал заместителем командира дивизии. Писателю Константину Симонову запомнились слова Козыря: "У меня два пристрастия в жизни - война и сельское хозяйство... После войны мне в армии неинтересно быть. Я после войны хочу заняться по-стариковски сельским хозяйством. Н-да!.."11

1941-1945. В самом начале войны лишился семьи. Позднее рассказал об этом Константину Симонову, став прототипом генерала Кузьмича в романе "Живые и мертвые":

"Семья моя в Брест-Литовске погибла. И начполита, и начштаба семьи. Две бомбы - прямо в дом, где жили, ночью. Как были, раздетые. Привезли одни клочья. Похоронили их потом в Кобрине. Н-да. Я не пошел смотреть. Цветы, говорят, на могилы носили. Не пошел почему? На меня подействовало. Начштаба, как увидел, что с семьей его, застрелился. Так что, в общем, у меня из семьи осталась одна теща, старушка. Пишет мне, между прочим"12.

До своей гибели генерал не узнал, что жену и сына гитлеровцы угнали в Германию, откуда родные Козыря вернутся только после Победы.

Под Брестом собравшиеся командиры избрали Козыря временным командующим 4-й армией, войска которой он смог вывести из окружения.

Участвовал в обороне Москвы, получил несколько тяжелых ранений. Сам он отзывался об этом несколько иронично (а может, и обреченно): "Был ранен под Старой Руссой, тяжело. Вернулся обратно на фронт. Стоял под Новгородом. Второй раз был тяжело ранен под Новгородом. Это - в седьмой, пока в последний. Три раза в мировую, два раза в Гражданскую, два раза в эту"13.

В мае 1944-го Максим Евсеевич стал Героем Советского Союза.

Бойцы обожали не вылезавшего из окопов "солдатского генерала", он отвечал взаимностью. Жизнь "старика", как его за глаза называли сослуживцы, оборвалась за пару недель до Победы - 23 апреля 1945-го из-за ошибки на карте "виллис" Козыря проскочил через боевые порядки корпуса. Генерал погиб в бою в городе Райград в Чехословакии (по другим данным, попал в плен и был убит14). Через день после гибели генерала, когда Райград взяли наши войска, в кювете обнаружили машину, а в саду неподалеку тела водителя, адъютанта, генерала и медсестры.

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Три его брата погибли в Первую мировую войну, четвертый - в Гражданскую. Прах Максима Козыря покоится на Ольшанском кладбище в Праге - неподалеку от могил белогвардейцев, с которыми он воевал в Гражданскую.

ГРИГОРИЙ АГЕЕВ (1902 - 1941)

Происхождение. Из рабочих.

Чин, место службы. Старший унтер-офицер, место службы неизвестно. Убежал на войну 12-летним мальчишкой.

Заслуги. Крест IV степени - за то, что забрался в германский окоп, утащил пулемет с лентами и доставил трофей к своим.

Крест III степени - за захват немецкого офицера с ординарцем.

Еще два креста - по совокупности заслуг за продолжительные бои.

По другим данным, крестов было три15, документального подтверждения не найдено.

Карьера. Принял сторону большевиков. В Гражданскую войну служил связным партизанских отрядов на оккупированной германцами Украине, политруком, военным комиссаром. Был трижды ранен.

Работал секретарем райкома, редактором многотиражки, восстанавливал шахты Донбасса, строил ДнепроГЭС, проводил коллективизацию. Добросовестно исполнял любые поручения партийного руководства. В 1939 году был направлен в поселок Чегдомын за 630 км от Хабаровска - создавать топливную базу будущего БАМа. Уже в 1941 году шахты Чегдомына дали стране первый уголь. За строительство шахт Агеева был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

1941-1945. Стал одним из создателей народного ополчения Тулы, формировал из шахтеров истребительные батальоны. Когда враг подошел к границам Тульской области, возглавил один из отрядов. В первом же бою показал себя умелым командиром. Но в Великую Отечественную срок жизни в пехоте был коротким. Боевая жизнь Агеева продлилась всего 11 дней.

Свой последний бой Агеев принял 30 октября 1941 года на ближних подступах к Туле. Во время вылазки за ранеными, восьмой по счету, героя сразила пулеметная очередь. Был похоронен с воинскими почестями на Всехсвятском кладбище Тулы.

В 1965 году к 20-летию Победы ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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На Первую мировую войну убежал 12-летним мальчишкой под влиянием проповеди священника. Родным оставил записку: "Не ищите меня, я сам объявлюсь".

ИВАН ЛАЗАРЕНКО (1895 - 1944)

Происхождение. Из крестьян.

Чин, место службы. Старший унтер-офицер 107-го Троицкого пехотного полка

Заслуги. В списках награжденных трижды встречается младший, а затем старший унтер-офицер 21-го саперного батальона Иван Лазаренко, отличившийся в боях с австрийцами16. Возможно, это и есть Иван Сидорович, но место службы не совпадает с известным по официальной биографии нашего героя. Сохранилось и приписываемое Лазаренко фото с четырьмя Георгиевскими крестами и медалью, однако на погонах шифровка - 11, что также не совпадает с известными местами службы И.С. Лазаренко. Пока эти вопросы остаются без ответа.

Карьера. Принял сторону большевиков. Командовал взводом, эскадроном, отрядом. Боролся с уральскими и донскими казаками, чехословацкими легионерами, деникинцами, врангелевцами и махновцами17. Был награжден орденом Красного Знамени.

В конце Гражданской вступил в партию. Окончил Академию имени Фрунзе. Участвовал в гражданской войне в Испании, а затем и в Советско-финской войне.

1941-1945. В начале войны командовал 42-й стрелковой дивизией, стоявшей в Брестской крепости. Сегодня мы знаем о том, как героически держалась крепость. Но летом сорок первого об этом еще не было известно. Тогда и возникло печально известное дело против командования Западного фронта, в рамках которого арестовали и расстреляли командующего фронтом Героя Советского Союза, генерала армии Дмитрия Павлова и с ним еще шестерых генералов.

Подвергся аресту и генерал Лазаренко (непосредственно в Брестской крепости, где героически сражалась часть его дивизии, он тогда не находился). Ему "повезло" - расстрел заменили десятью годами лагерей с лишением звания, а в октябре 1942-го освободили, предоставив возможность отправиться на фронт заместителем командира дивизии в звании полковника.

С ноября 1943 года командовал 369-й Карачевской стрелковой дивизией. О снятии судимости ходатайствовал будущий маршал К.К. Рокоссовский, который перед войной и сам прошел через арест. Судимость с Лазаренко сняли, но не реабилитировали. Восстановили и в звании генерал-майора.

Участвовал в знаменитой операции "Багратион" по освобождению Белоруссии. Погиб в июне 1944 года в бою за деревню Холмы под Могилевом. Похоронен в Могилеве. За умелое командование дивизией, образцовое выполнение заданий командования, мужество и героизм посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Только в 2010 году внук Лазаренко добился, чтобы Военная коллегия Верховного суда России отменила приговор 1941 года в отношении его героического деда как не соответствующий фактическим обстоятельствам.

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Свои Георгиевские кресты сдал в фонд помощи голодающим Поволжья.

МИХАИЛ МЕЩЕРЯКОВ (1896 - 1970)

Происхождение. Из рабочих

Чин, место службы. Унтер-офицер, подпрапорщик 550-го пехотного Игуменского полка.

Заслуги. По материалам учетных документов генерала Мещерякова за советский период, известно, что он был награжден четырьмя Георгиевскими крестами18. Кресты Мещеряков получил за короткий срок - в октябре 1915 года призван в армию, на следующий год окончил Ораниенбаумскую учебно-пулеметную команду и школу инструкторов пулеметного дела, воевал на Северном фронте, трижды ранен. Пункт статута награды предусматривал награждение званием подпрапорщика при пожаловании креста I степени19. Об этом, как о ярком событии, вспоминал Максим Козырь. То же написал в автобиографии и Мещеряков: "За боевые отличия был награжден Георгиевскими крестами всех степеней и произведен в подпрапорщики"20.

Карьера. Принял сторону большевиков. Командовал ротой, участвовал в подавлении восстания левых эсеров в Москве летом 1918 года, преподавал пулеметное дело на Московских командных курсах, позднее оборонял Петроград от белых. Демобилизовался в 1925 году. Трудился простым рабочим, окончил рабфак, а потом знаменитый ИФЛИ - Московский институт философии, литературы и истории. Преподавал в МАИ и в институте физкультуры.

1941-1945. Вернувшись в армию, стал комендантом Воронежа, командовал полком, затем дивизией. Воевал на восьми фронтах. Командовал полком под Сталинградом. В октябре 1942 года был ранен, но не оставил своих бойцов.

В июле 1944 года дивизия Мещерякова форсировала Западный Буг и создала плацдарм для переправы главных сил. А в сентябре 1944-го за прорыв обороны немцев на львовском направлении Мещеряков стал Героем Советского Союза. В боях за Берлин, не считаясь с опасностью, находился в боевых порядках.

После войны служил военным советником в Монголии, руководил Суворовским училищем в Оренбурге, стал генерал-майором.

Умер в 1970 году, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

ВСТРЕЧА

Два прототипа из Бреста

Иван Лазаренко стал прообразом бесстрашного комдива Талызина из романа-эпопеи Константина Симонова "Живые и мертвые". Максим Козырь - прототипом генерала Кузьмича. Какова вероятность встречи двух комдивов, двух из шести Героев Советского Союза и полных кавалеров Георгиевского креста, двух генералов, погибших в Великую Отечественную войну и двух прототипов героев "Живых и мертвых"? Вероятность, стремящаяся к нулю.

Но такая встреча была.

Удивительным образом биографии Ивана Лазаренко и Максима Козыря оказались переплетены. Они встретились перед войной в Бресте - генерал Лазаренко командовал дивизией, а полковник Козырь был его заместителем.

Жизнь часто подбрасывает сюжеты, которые не придумают самые выдающиеся романисты.

ГЕОРГИЕВСКИЕ КРЕСТЫ МАРШАЛОВ ПОБЕДЫ

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

СЕМЕН БУДЕННЫЙ, старший унтер-офицер 18-го драгунского Северского Короля Христиана IX Датского полка

Подтверждены два Георгиевских креста: крест IV степени за отличие в бою 21 мая 1916 года, "когда при отходе обходной колонны, отдельная застава под его командованием была выслана на высоту и окружена турками, он пробился через цепь и присоединился к эскадрону"21 и крест III степени (описание подвига отсутствует)22.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЕВСКИЙ, штабс-капитан 409-го пехотного Новохоперского полка

Награжден солдатским Георгиевским крестом IV степени с серебряной лавровой ветвью для офицеров за то, что в боях 27-30 июля 1917 года под Мерешешти, командуя ротой и батальоном "под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, шел все время впереди цепи, ни на минуту не теряясь, ободрял солдат словами и своей личной храбростью и мужеством увлекал их за собой. Благодаря чему был удержан натиск противника, закрыт прорыв, сделанный изнемогавшим 50[м] пех[отным] Белостокским полком, и дана была возможность спасти наши орудия"23

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ, унтер-офицер 10-го Новгородского драгунского полка

Награжден крестом IV степени за захват германского офицера и крестом III степени. О награждении известно со слов самого маршала24.

ГРИГОРИЙ КУЛИК, бомбардир 1-й батареи 9-й артиллерийской бригады

Награжден Георгиевским крестом IV степени "за то, что 19.04.1915, находясь на выдвинутом вперед взводе при д. Мецина Мала, под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем, отбивался от наступающих германцев до последнего патрона, с установкой на картечь, оказывая поддержку пехоте"25.

РОДИОН МАЛИНОВСКИЙ, рядовой пулеметной команды 256-го пехотного Елисаветградского полка; ефрейтор 2-го Особого пехотного полка

Награжден крестом IV степени "за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях"26. И крестом III степени за отличие в бою 14 сентября 1918 года при прорыве "линии Гинденбурга" на французском фронте, когда "личным примером храбрости, командуя взводом пулеметов, увлек за собой людей, прорвал[ся] в промежутке между укрепленными гнездами противника, утвердился там с пулеметами, чем способствовал решительному успеху по овладении сильно укрепленной траншеи 3й линии, "линии Гинденбурга"27.

КОНСТАНТИН РОКОССОВСКИЙ, охотник (доброволец), драгун, ефрейтор 5-го драгунского Каргопольского полка (друг и сослуживец И.В. Тюленева)

Награжден крестом IV степени за то, что 8 августа 1914 года, "будучи дозорным в разъезде, выйдя в д. Ястржем, наткнулся на неприятельскую засаду, был окружен противником, но, зарубив немецкого кавалериста, пробился к своей части и предупредил ее о засаде"28.

СЕМЕН ТИМОШЕНКО, ефрейтор 304-го пехотного Новгород-Северского полка

Награжден крестом IV степени за отличие при обороне крепости Осовец во время бомбардировки 13-16 сентября 1914 года29 и крестами III и II степени.

1. Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914-1922 гг. М., 2013. Т. 9. С. 705.

2. Там же. М., 2015. Т. 2. С. 559.

3. Там же. С. 1095.

4. Там же. С. 978.

5. Тимофеев А. "Он выиграл дуэль с Гитлером" // Тюленев И.В. Через три войны. М., 2007. С. 11-12.

6. Тюленев И.В. Через три войны. С. 376.

7. Патрикеев С.Б. Сводные списки... Т. 2. С. 416.

8. Там же. М., 2013. Т. 6. С. 699.

9. Там же. М., 2015. Т. 3. С. 605.

10. Симонов К.М. Разные дни войны. Дневник писателя. 1942-1945 годы. М., 2005. С. 336.

11. Там же. С. 338-339.

12. Там же. С. 336.

13. Там же. С. 336-337.

14. Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь. М., 2015. Т. 4. С. 294.

15. Туманов А. Тула: Страницы хроники героической защиты города-героя в 1941 г. М., 1985. С. 80.

16. Патрикеев С.Б. Сводные списки... М., 2015. Т. 1. С. 606; М., 2015. Т. 2. С. 409; М., 2013. Т. 6. С. 623.

17. Великая Отечественная: Комдивы. Т. 4. С. 560-561.

18. Там же. С. 802.

19. Статут императорского военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, принадлежащего к сему ордену Георгиевского креста и причисляемых к тому же ордену Георгиевского оружия и Георгиевской медали. Пг., 1915. С. 60.

20. Архив Московского городского военного комиссариата. Д. АГ-117739. Л. 9. Сведения любезно предоставлены биографом Мещерякова А.А. Симоновым (г. Жуковский).

21. Патрикеев С.Б. Сводные списки... М., 2013. Т. 10. С. 378.

22. Там же. М., 2015. Т. 3. С. 655.

23. Там же. М., 2014. Т. 14. С. 769.

24. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1975. Т. 1. С. 43.

25. Патрикеев С.Б. Сводные списки... М., 2013. Т. 7. С. 791.

26. Там же. М., 2012. Т. 4. С. 548.

27. Попова С.С. Боевые награды Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского // Военно-исторический журнал. 2004. N 5. С. 31.

28. Патрикеев С.Б. Сводные списки... Т. 4. С. 102.

29. Там же. С. 381.