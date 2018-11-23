Депутат Госдумы от Крыма выступил на форуме ООН по правам человека

Депутат Госдумы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек выступил в Швейцарии на форуме ООН по вопросам прав человека. Парламентарий еще в 2016 году был включен в санкционные списки ЕС и США, из-за чего не может попасть в эти страны. Но нейтральный статус Швейцарии позволил Бальбеку на международной площадке в Женеве рассказать правду о ситуации на полуострове.

Акцент в своем выступлении Бальбек сделал на проводимой в Крыму межнациональной политике: ситуация в этой сфере коренным образом отличается от лживой картины, описанной с подачи Украины в недавней резолюции третьего комитета ООН. На полуострове обеспечено равенство всех религий и этносов, а представители разных национальностей могут свободно развивать свою культуру и язык, что обеспечивает стабильность полиэтнического общества.

- При главе Республики Крым Сергее Аксенове созданы межконфессиональный совет, межнациональный совет. Создание этих совещательно-консультативных органов позволило нам обеспечить прямой канал коммуникации с высшим должностным лицом республики - главой Крыма, - подчеркнул Бальбек.

Также депутат рассказал о возвращении храмов полуострова религиозным общинам и, в частности, планируемой передаче всех мусульманских культовых сооружений под начало Духовного управления мусульман Крыма.

- Я рад и искренне благодарен властям Швейцарии, которые не на словах, а на деле следуют политике нейтралитета, которые предоставили мне гарантию свободного присутствия и участия в Форуме ООН по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, - отметил Бальбек. - Если бы все страны коллективного запада поступали бы так же и смотрели бы на мир не через "кривые зеркала" - уверен, что между русским миром и западной цивилизацией все спорные вопросы были бы уже решены.

Тем временем в министерстве информационной политики Украины уже заявили, что через посольство страны намерены выяснить, на каком основании Бальбеку была одобрена въездная виза в Швейцарию и предоставлена для выступления трибуна ООН.