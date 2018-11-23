Рэпер Хаски возместит ущерб за порчу машины в Краснодаре

Задержанный в Краснодаре за административные правонарушения Дмитрий Кузнецов, известный как рэпер Хаски, готов принести извинения и возместить ущерб за порчу автомобиля, с крыши которого в среду вечером он выступал перед поклонниками. Об этом сообщил его адвокат Алексей Аванесян.

- О том, что эта машина принадлежит не его фанату, а некой женщине, припарковавшей свой автомобиль возле клуба, Дмитрий узнал уже после того, как был задержан, - пояснил защитник. - В показаниях, данных сотрудникам полиции, он указал, что готов принести извинения хозяйке машины и после соответствующей оценки полностью компенсировать нанесенный ущерб. С самой владелицей машины ни я, ни мой подзащитный еще не встречались, но надеемся, что наше мнение будет учтено в ходе проводимой доследственной проверки ее заявления по поводу порчи имущества.

Напомним, 25-летнего рэпера Хаски поздним вечером минувшей среды полиция задержала у входа в клуб Bounce в Краснодаре, где должен был состояться его концерт. Организаторы мероприятия сообщили, что клуб обесточен, и они не могут впустить зрителей. Хаски вышел на улицу, залез на крышу одного из автомобилей и спел песню "Ай".

Сотрудники полиции составили на него три протокола за административные правонарушение и доставили в ОВД. В четверг суд назначил Хаски 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток за отказ пройти освидетельствование на употребление наркотиков. По словам Аванесяна, на вынесенное Первомайским районным судом решение в понедельник будет подана жалоба.

Между тем разбирательство инцидента продолжается, и правоохранители не исключают, что из административного это дело может перерасти в уголовное.