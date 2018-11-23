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23.11.2018 15:11
Рубрика: Общество

Найден способ "общаться" с умершими через соцсети и мессенджеры

Текст: Денис Передельский
Фото: Devadiga & Shetty / Shree Devi Institute of Technology in India Фото: Devadiga & Shetty / Shree Devi Institute of Technology in India
Фото: Devadiga & Shetty / Shree Devi Institute of Technology in India

Исследователи из Индийского технологического института изучили возможности цифрового воскрешения сознания и пришли к выводу о том, что искусственный интеллект сумеет помочь людям в общении с репликами умерших родственников и друзей.

Как сообщается на портале TechXplore, исследователи Шрия Девадига и Бхакти Шетти изучили уже существующие возможности искусственного интеллекта и создали систему, позволяющую смягчить боли от утраты близкого человека.

Фото: Depositphotos.com
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За основу была взята технология Replika AI, которую разработала Евгения Куйда. Основная цель - создать персональный ИИ, который поможет людям продолжить общение и после своей смерти.

Индийские ученые исследовали само понятие цифрового сознания и виртуального бессмертия, которое предполагает хранение и передачу данных личности в компьютер.

В результате они создали систему ИИ - трехмерный цифровой аватар, который выглядит и говорит как умерший человек. Он способен получать доступ к цифровым данным непосредственно из облака.

"Такая технология позволяет нам общаться с ИИ, который имитирует умерших, - говорит Шрия Девадига. - Ссылка на приглашение отправляется пользователю. При открытии она позволяет общаться с репликой. Используя все прошлые онлайн-коммуникации и профили социальных сетей, система создает нового виртуального человека. Вы просто начинаете разговаривать с ним, как в любых других социальных сетях".

Также сообщается, что предложенный учеными способ может быть использован при создании человекоподобных роботов.

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