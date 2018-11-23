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Xiaomi показала новейший смартфон с поддержкой 5G

23.11.2018,  
17:23
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Lin Bin/Weibo Фото: Lin Bin/Weibo
Фото: Lin Bin/Weibo

Глава китайской компании Xiaomi Линь Бинь опубликовал на своей странице в социальной сети Weibo фотографию новейшего смартфона Mi Mix 3, подключенного к мобильной сети пятого поколения (5G).

Анонс Mi Mix 3 состоялся еще в конце октября. В ходе анонса представители Xiaomi объявили, что обновленная модификация смартфона будет поддерживать работу в сетях следующего поколения. Фотография из блога Линь Бинья подтвердила эту информацию.

Размер фотографии, которую запостил глава Xiaomi, не очень большой, однако если увеличить масштаб, можно увидеть значок 5G в правом верхнем углу экрана устройства.

Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 с поддержкой 5G. Фото: Lin Bin Weibo

Отметим, что первым в мире 5G-смартфоном является не тестовый Mi Mix 3, а другой китайский аппарат - Vivo NEX, на базе которого еще в сентябре этого года была создана модификация для сетей пятого поколения.

Правда, в настоящее время и смартфоны и сами сети 5G существуют лишь в режиме тестирования. В России стандарт сетей пятого поколения планируется запустить уже в 2019 году.

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