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24.11.2018 15:48
Рубрика: В мире

Лавров обсудил с главой МИД Японии перспективы заключения мирного договора

Текст: Александр Ленин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно обсудили перспективы заключения мирного договора между странами на полях международной конференции "Средиземноморье: римский диалог". Мероприятие состоялось в итальянской столице.

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Как передает телерадиокомпания NHK, стороны условились активизировать обсуждение вопроса о заключении мирного договора на уровне руководителей МИД.

Напомним, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ 14 ноября на встрече в Сингапуре договорились ускорить диалог по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

В ближайшее время лидерам России и Японии предстоит провести ряд важных встреч. Так, Владимир Путин и Синдзо Абэ пообщаются на саммите "двадцатки" в Аргентине. Мероприятие пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.

Кроме того, в конце января следующего года глава японского правительства по пути в Давос на Международный экономический форум сделает остановку в России. В июне 2019 года уже Владимир Путин прилетит в японскую Осаку на саммит G20 и пообщается со своим коллегой из Страны восходящего солнца.

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