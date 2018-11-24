Под Волгоградом найдено тело второго погибшего при пожаре ребенка

В Городищевском района Волгоградской области сотрудники МЧС обнаружили тело второго ребенка, погибшего при пожаре в частном жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Таким образом, в результате пожара в частном доме, расположенном на территории поселка Западновка, погибли три человека - двое детей и их бабушка.

Как ранее сообщала "РГ", трагедия произошла днем 24 ноября. По предварительным данным, в доме проживала 60-летняя женщина, к которой приехала дочь с двумя детьми в возрасте полутора и трех лет. В день ЧП молодая женщина ушла на подработку, оставив детей с их бабушкой.

В 13.55 по местному времени в доме начался пожар. Соседи вызвали спасателей и безуспешно попытались проникнуть в помещение, которое быстро охватило пламя. Пожарные справились с огнем через час, однако спасти никого не удалось. К их приезду внутреннее убранство дома уже горело по всей площади, в здании обвалилась кровля. Почти сразу были найдены тела одного ребенка и его бабушки. Сейчас экстренные службы обнаружили под завалами третьего погибшего.

По данному факту СК проводит доследственную проверку. Выясняются причины и обстоятельства трагедии.