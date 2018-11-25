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25.11.2018 21:17
Рубрика: Культура

Лавры и крокодилы

На II Биеннале театрального искусства подводят итоги "Уроков режиссуры"
Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск №7728 (265)
26 ноября объявят итоги фестиваля драматического театра "Уроки режиссуры" Второго биеннале театрального искусства. Нового проекта с одной из самых интересных, внятных фестивальных концепций и масштабной, и при этом качественно беспрецедентной программой.
Коллаж. "Уроки режиссуры" представляют коллективный режиссерский портрет. Фото: Коллаж Биенналле театрального искусства Коллаж. "Уроки режиссуры" представляют коллективный режиссерский портрет. Фото: Коллаж Биенналле театрального искусства
Коллаж. "Уроки режиссуры" представляют коллективный режиссерский портрет. Фото: Коллаж Биенналле театрального искусства

В этом году "Уроки режиссуры" давали Сергей Женовач, Валерий Фокин, Римас Туминас, Дмитрий Крымов, Григорий Козлов, Роберт Стуруа, Кама Гинкас, Алексей Бородин, Юрий Бутусов, Сергей Афанасьев, Алексей Песегов...

И если первые "Уроки" на биеннале собирали в конкурсе новые лица отечественной сцены - молодых режиссеров из Новосибирска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Москвы, а в жюри - руководителей ведущих московских и петербургских театров (сразу зарекомендовав себя как фестиваль с самым представительным за всю бытность российского театрального фестивального движения жюри), то в этом году на вторых "Уроках" мэтры и молодые участники поменялись ролями. Cпектакли мастеров судили режиссеры новейших поколений.

Фото: depositphotos.com
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"Нам казалось важным сделать фестиваль, посвященный именно большому режиссерскому репертуарному театру, - рассказывает арт-директор Ольга Егошина. - В основе фестиваля-- простая мысль, биеннальный принцип, что мы показываем его в двух срезах: раз в два года мы представляем этот театр в творчестве молодых режиссеров, как это было в прошлом году, которое оценивает "олимпийское" жюри. И раз в два года, как сейчас, мы представляем линейку работ наших мэтров, которых судят уже позавчерашние конкурсанты. Если говорить, кто, что придумал - идея была Римаса Туминаса. Я, как историк театра, могу сказать, что такого конкурса не было никогда в истории русского театра, чтобы соревновались только олимпийцы, только люди, которые уже все доказали в своей профессии. Поэтому сразу возник вопрос: кто же мог бы рассудить такую линейку тяжеловесов? И Римас Туминас нашел выход: "Конечно же, молодые. Пускай молодые режиссеры придут и нам расскажут, где мы правы, а где нет. Пусть они нам дадут обратную связь".

"Сегодня есть невероятное количество разнообразных направлений - документальный, социальный театр, какой угодно. В нашем раздираемом противоречиями мире очень важно показать, что фестивали могут не соперничать, а дружить в рамках биеннале, - продолжает Ольга Егошина. - И что страны могут дружить между собой, как раз объединяясь цеховой солидарностью... В этом году у нас было десять мастер-классов. Мы были рады всем, кто приходил, но, конечно, самыми дорогими нашими гостями были театральные студии и молодые режиссеры. Когда взаимосвязь поколений, обмен опытом возникали не как декларация на бумаге. А если говорить в целом о биеннале - дело это живое. В прошлом году у нас было два фестиваля: музыкальный и драматический. В этом году к меломанам и тем, кто любит драматический театр, добавились и самые маленькие зрители. С детской программой мы охватили все российское население, все возрастные группы".

Такого конкурса не было никогда в истории русского театра, чтобы соревновались люди, которые уже все доказали в своей профессии

Всего в программу биеннале вошли более 60 спектаклей российских драматических и музыкальных театров. В спецпроекте "Даты", посвященном юбилеям и другим значимым событиям, к 50-летию творческой деятельности Валерия Фокина представили его венгерский спектакль "Крокодил"; к 60-летию режиссерской деятельности Адольфа Шапиро показывали его "Манон Леско" в Большом театре, а в честь юбилея пьесы Шиллера "Коварство и любовь" в Москву привозили спектакль Льва Додина. Что еще важно: с этого года фестиваль "Уроки режиссуры" стал международным - в зарубежную программу вошли театры из Франции, Венгрии, Швейцарии, Австрии и Израиля.

Завершал международную программу французский спектакль Эрика Лакаскада "На дне". Рассказ режиссера о его встречах с Горьким читайте в номерах "РГ".

Культура Театр Драматический театр Театр с Ириной Корнеевой
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