В Иране число пострадавших от землетрясения превысило 250 человек

Количество пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 260 человек. Об этом говорится в распространенном заявлении администрации губернатора провинции.

Ранее сообщалось о 120 раненых. В документе отмечается, что погибших в результате удара стихии нет. Несколько населенных пунктов остались без электричества, однако ремонтные бригады оперативно восстановили подачу электроэнергии.

В школах и высших учебных заведениях провинции Керманшах объявлены каникулы до стабилизации обстановки. В свою очередь, Организация Красного полумесяца Ирана предупредила граждан страны временно воздержаться от поездок в населенные в районы, пострадавшие от землетрясения.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Иране в воскресенье, 25 ноября, в районе ирано-иракской границы. Толчки были зафиксированы в 20.07 по местному времени (19.37 по московскому). Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от иранского города Сере-Поле-Зохаб.