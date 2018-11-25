В Иране число пострадавших от землетрясения превысило 250 человек

Количество пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 260 человек. Об этом говорится в распространенном заявлении администрации губернатора провинции.
Ранее сообщалось о 120 раненых. В документе отмечается, что погибших в результате удара стихии нет. Несколько населенных пунктов остались без электричества, однако ремонтные бригады оперативно восстановили подачу электроэнергии.
В школах и высших учебных заведениях провинции Керманшах объявлены каникулы до стабилизации обстановки. В свою очередь, Организация Красного полумесяца Ирана предупредила граждан страны временно воздержаться от поездок в населенные в районы, пострадавшие от землетрясения.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Иране в воскресенье, 25 ноября, в районе ирано-иракской границы. Толчки были зафиксированы в 20.07 по местному времени (19.37 по московскому). Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от иранского города Сере-Поле-Зохаб.
17)— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) November 25, 2018
West #Iran Earthquake Update
New images of widespread damages especially in various cities & towns of Kermanshah Province. pic.twitter.com/lZAbqHx3L4