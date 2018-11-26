Денис выиграл третий поединок кряду после поражения от Мурата Гассиева в 2016 году. Что касается Уилсона, то он потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

По окончании боя Лебедев заявил, что он готов провести поединок с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком. Ранее Всемирная боксерская организация (WBA) обязала Усика встретиться с российским спортсменом.

- За сегодняшний поединок я бы поставил себе четверочку. В принципе неплохо поработал с таким соперником. Это был хороший вечер, - отметил Лебедев. - Усик? Сейчас много боксеров в нашем весе хотят сразиться с ним. Согласно резолюции WBA, я могу провести с ним бой. Если наши команды договорятся, а все к этому идет, так и будет.