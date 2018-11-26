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Рубрика: Легковые авто

Названы самые популярные у россиян первые автомобили

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Практически каждый второй водитель в России начинал ездить на отечественной Lada - такие данные получили эксперты "Авито Авто", изучив результаты опроса почти 5 000 человек по всей стране. Вторую строчку заняла Toyota, а третью - "Москвич". Интересно, что на автомобила АвтоВАЗа продолжает ездить только треть от тех, кто начинал на нем водить (14% против 44%).

Согласно исследованию, Lada была первым автомобилем 44% россиян. На втором месте с большим отставанием расположилась Toyota (6%) - во многом благодаря сибирским и дальневосточным регионам, в которых распространены японские авто. Третье место (4%) досталось популярному в советские годы "Москвичу". На каждую из остальных марок приходится гораздо меньшая доля - от 3% и менее. Интересно, что целых 2% россиян начинали ездить на Mercedes-Benz.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
Lada Xray с вариатором: собран первый экземпляр

Lada стала первым автомобилем у половины водителей-мужчин (46%). Второе место у сильного пола разделили Toyota и "Москвич" - по 5%, а третье - BMW, Volkswagen и ГАЗ - по 3%. Среди женщин ВАЗ также лидирует, но его доля меньше - всего 33%. Вторую строчку заняла Toyota с 8%, а еще по 5% женщин указали Nissan, Hyundai и Daewoo.

В ответах респондентов разного возраста стоит отметить, что тройку самых популярных первых марок у старшей группы опрошенных составили российские и советские Lada (41%), "Москвич" (11%) и "Запорожец" (6%), однако чаще всего на Lada начинали ездить самые молодые автолюбители (49%). Связано это с тем, что российские автомобили - самые дешевые, а у молодых людей обычно ограниченный бюджет.

Ранее эксперты узнали предпочтения россиян при выборе автомобиля и составили рейтинг самых "мужских" и "женских” машин. Лидером среди иномарок у женщин оказался ситикар Kia Picanto, а у мужчин -  Mercedes-Benz E-класса.

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#Lada #Toyota