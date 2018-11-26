Новости

Конверт с запиской Игоря Талькова выставят на аукцион 18:23
Российский прокат возглавил диснеевский мультфильм 18:14
Съемки второго сезона "Табу" начнутся в январе 17:39
Откровенное письмо Виктора Цоя жене выставляется на торги 16:59
Фото и видео: "Джон Сноу" изменился до неузнаваемости 16:16

Объявлена причина смерти Бернардо Бертолуччи

Новости
    26.11.2018, 19:17
Текст:   Козьма Лоханкин

Названа причина смерти выдающегося итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи, который скончался сегодня в Риме на 78-м году жизни.

Как сообщает Sputnik International со ссылкой на представителя маэстро Флавию Скилави, Бертолуччи умер после долгой борьбы с раком.

Бертолуччи, родившийся в 1941 году, - признанный классик мирового кино.

Известен картинами "Стратегия паука" (по Борхесу), "Конформист", "Партнёр" (по мотивам "Двойника" Достоевского), "Бедные умирают первыми", "Последнее танго в Париже", "Двадцатый век", "Под покровом небес", "Маленький Будда", "Ускользающая красота".

Работал над сценарием культового спагетти-вестерна "Однажды на Диком Западе" совместо с двумя другими знаменитыми итальянцами - Серджо Леоне и Дарио Ардженто.

Фильм Бертолуччи "Последний император" в 1988 году получил девять "Оскаров".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Ричард Гир признался, что потрясен Москвой 13:44
Новые "Фантастические твари" лидируют в мировом прокате 13:16
Участник "Битвы экстрасенсов" назвал заказчика убийства Мэрилин Монро 12:46
Трейлер ремейка "Короля Льва" установил рекорд 11:45
⧣ утраты
Фото: AP Photo
Умер Бернардо Бертолуччи 11:39
Стала известна последняя воля Николая Караченцова 25.11.2018
Умер актер и фокусник Рики Джей 25.11.2018
⧣ Италия
Фото: twitter.com/ Seriepolis.com
Фото: Джон Малкович в главной роли в продолжении "Молодого Папы" 25.11.2018
"Догмэн": безысходность по-итальянски 14.11.2018
Playboy признал, что Морриконе не называл Тарантино кретином 14.11.2018
⧣ европейское кино
Фото: Предоставлено группой компаний Viasat
Трейлер: в РФ покажут сериал-продолжение культовой "Подводной лодки" 22.11.2018
Умер автор песен Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры Франсис Ле 08.11.2018
Автор провального "Пиноккио" займется сказкой Коллоди еще раз 30.10.2018