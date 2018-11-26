Парламентарии России и Белоруссии обсудили пути развития Союзного государства

Отношения между Россией и Белоруссией носят образцовый характер, этот опыт необходимо использовать для повышения конкурентоспособности Союзного государства в регионе и мире. Возможно, для этого потребуется пересмотреть часть ранее достигнутых договоренностей. Об этом говорили в понедельник в Институте Европы РАН российские и белорусские парламентарии, чиновники, ученые, эксперты.

Совместное заседание Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации, Российско-Белорусского экспертного клуба и Института Европы РАН прошло в понедельник в Москве. О встрече в подобном формате представители России и Белоруссии договорились в октябре в Могилеве в ходе V Форума регионов. Как отметил вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов, заседание открывает новый формат взаимодействия - "это первое совместное заседание двух клубов". "Логично и символично, что мы проводим это заседание с Белоруссией, нашим братским государством", - сказал он.

Союзное государство развивается в условиях жесточайшей конкуренции, заявил государственный секретарь объединения Григорий Рапота. Например, в рамках проекта нового "Шелкового пути" России и Белоруссии надо постараться, чтобы в полной мере использовать свое географическое положение для создания транспортных маршрутов между Западной Европой и Восточной Азией. "Конкуренция сильная, если мы ничего не создадим такого, что будет выгодно для этих двух мощных торговых партнеров, то вообще можно забыть о нашем участии в проекте", - отметил он. Но главное - проект Союзного государства должен работать на благо народов России и Белоруссии, подчеркнул Рапота. "Что бы мы ни делали, люди должны чувствовать, что происходит что-то хорошее для их повседневной жизни", - сказал он.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев двусторонние отношения между странами назвал образцовыми. "Мы должны помнить и о тех проблемах, которые в них существуют, но не надо стесняться говорить о том, что эти отношения беспрецедентны", - добавил он. Для повышения эффективности Союзного государства нужно провести анализ исполнения Союзного договора, ведь он был подписан двадцать лет назад в других геополитических реалиях и к настоящему моменту реализован не в полной мере, отметил сенатор. При этом он подчеркнул, что в ходе этой работы надо быть предельно осторожными в подходах к основному документу Союзного государства.

Союзное государство развивается в условиях жесточайшей конкуренции

"Союзное строительство уникально тем, что нам важен не результат, а процесс", - возразил замглавы комиссии Совета Республики Нацсобрания Белоруссии по региональной политике Геннадий Давыдько. Он считает, что постоянная совместная работа внутри Союзного государства ценна сама по себе вне зависимости от степени реализации тех или иных положений договора. По его мнению, программы Союзного государства работают хорошо, надо усилить информационную работу по их освещению.

"Думаю, что здесь истина посередине, - сказал "РГ" Сергей Рахманов, председатель комиссии по международным делам Совета Республики Национального собрания Белоруссии. - Главное - работа по сути, нам надо заниматься конкретными проектами, которые позволили бы повысить эффективность нашей экономики. В первую очередь в области высоких технологий".

Рахманов считает, что надо убирать существующие барьеры и делать то, о чем уже договорились Москва и Минск. "Сейчас важна практическая реализация того, в чем у нас есть полное согласие, - сказал он. - Возможно, в перспективе мы можем отказаться от каких-то ранних договоренностей, но это будет определяться нашей реальной жизнью".

Одним из таких практических шагов, способных оживить и турпотоки, и деловой климат внутри Союзного государства, может стать соглашение о взаимном признании виз. Сейчас граждане третьих стран должны попадать и в Россию, и в Белоруссию через внешнюю границу, это затрудняет поездки из одной страны в другую наземным транспортом. По словам начальника отдела 2-го департамента стран СНГ МИД России Марии Зоц, соглашение о взаимном признании виз находится на заключительной стадии согласования. "Мы рассматриваем это соглашение как первый шаг к созданию единой союзной визы", - сказала она, добавив, что последний вопрос далекой перспективы.