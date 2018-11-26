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Конверт с запиской Игоря Талькова выставят на аукцион

Музыка
    26.11.2018, 18:23
Текст:   Олег Усков

Записка на почтовом конверте, адресованная певцом и актером Игорем Тальковым Геннадию Васильеву, руководителю тульского ансамбля "Фанты", где тогда выступал музыкант, будет выставлена на аукцион 29 ноября. Об этом сообщает Газета.ru.

Как уточнил глава аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров, стартовая цена лота - двадцать тысяч рублей.

Фото: kinopoisk.ru
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Записка - конверт, на обороте которого Тальков написал: "Микрофоны у нас МД-200, если можно, то достаньте хоть какие-нибудь нормальные микрофоны за сходную цену. Это брак".

При этом конверт "собственноручно заполнен Тальковым и отправлен им во время службы в армии из воинской части № 93848".

Игорь Тальков был убит выстрелом из пистолета в грудь во время концерта в Петербурге 6 октября 1991 года. Обвинение в убийстве по неосторожности было предъявлено Валерию Шляфману, позже уехавшему на ПМЖ в Израиль.

13 ноября расследование этого преступления возобновлено.

"Фанты" - довольно популярный в семидесятых-восьмидесятых ВИА Тульской филармонии, где Тальков начинал свою карьеру лидер-вокалистом (1976-1977 годы) и где освоил нотную грамоту, которую раньше не знал. "Коньком" группы были кавер-версии шлягеров - от Beatles до Антонова. Создан коллектив Васильевым в 1974-м.

Ранее сообщалось, что на торги будет выставлено личное письмо Виктора Цоя жене Марьяне.

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