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26.11.2018 09:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске такси протаранило подземный переход, есть пострадавшие

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: УМВД России по Омской области Фото: УМВД России по Омской области
Фото: УМВД России по Омской области

Омские полицейские начали проверку по факту ДТП с такси, в результате которого пострадали три человека.

Фото: Depositphotos.com
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Сегодня в 05:10 часов утра в районе Соборной площади автомобиль такси вылетел с дороги на тротуар и врезался подземный пешеходный переход. На место происшествия выехали экстренные службы.

- Предварительно установлено, что 23-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, двигаясь по улице Красный Путь в направлении улицы Ленина, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, - сообщает УМВД России по Омской области.

В результате ДТП водитель и два его пассажира получили травмы и были госпитализированы.

В настоящее время госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Между тем это уже не первый случай, когда водители такси врезаются в подземные переходы в центре города. В конце сентября омич, занимающийся частным извозом, протаранил подземный переход на проспекте Карла Маркса в шесть часов утра. По предварительным данным, он устал и уснул за рулем.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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