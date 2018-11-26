В Омске такси протаранило подземный переход, есть пострадавшие

Омские полицейские начали проверку по факту ДТП с такси, в результате которого пострадали три человека.

Сегодня в 05:10 часов утра в районе Соборной площади автомобиль такси вылетел с дороги на тротуар и врезался подземный пешеходный переход. На место происшествия выехали экстренные службы.

- Предварительно установлено, что 23-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, двигаясь по улице Красный Путь в направлении улицы Ленина, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, - сообщает УМВД России по Омской области.

В результате ДТП водитель и два его пассажира получили травмы и были госпитализированы.

В настоящее время госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Между тем это уже не первый случай, когда водители такси врезаются в подземные переходы в центре города. В конце сентября омич, занимающийся частным извозом, протаранил подземный переход на проспекте Карла Маркса в шесть часов утра. По предварительным данным, он устал и уснул за рулем.