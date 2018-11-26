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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре суд освободил рэпера Хаски

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Хаски/vk.com Фото: Хаски/vk.com
Фото: Хаски/vk.com

Первомайский суд Краснодара освободил Дмитрия Кузнецова, известного под сценическим псевдонимом Хаски, от дальнейшего отбывания наказания в виде 12 суток административного ареста. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил адвокат Алексей Аванесян.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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- Сегодня утром мы обратились в суд с заявлением о прекращении исполнения решения об административном аресте музыканта, - пояснил он. - По закону это заявление нужно было рассмотреть в течение трех суток. Однако Виктория Глущенко, то есть та же судья, которая в минувший четверг отправила Хаски за решетку на 12 суток, очень оперативно рассмотрела поступившую жалобу. Мы предоставили ей документы, подтверждающие плотный гастрольный график артиста. Поскольку он находится под арестом, назначенные концерты оказались сорванными. Получается, суд фактически наказал не Хаски, а несколько тысяч фанатов, заблаговременно купивших билеты на его концерты и большую команду музыканта. В прошлый раз эти документы не были предоставлены суду, поэтому не учтены при вынесении решения. Судья Виктория Глущенко согласилась с нашими доводами и освободила Кузнецова от дальнейшего отбывания наказания. Сейчас с ее постановлением я направляюсь в Усть-Лабинск, где мой подзащитный отбывает срок административного ареста. Надеюсь через пару часов вернуться в Краснодар уже вместе с ним.

Напомним, Хаски был задержан полицией 21 ноября. Клуб в Краснодаре, где должен был состояться его концерт, обесточили. После этого рэпер вышел на улицу, взобрался на припаркованный автомобиль и устроил импровизированный концерт.

После этого он был обвинен в мелком хулиганстве, отказе пройти тест на содержание в его крови алкоголя и наркотиков, а также организации несанкционированного протеста. За день до его выступления краснодарская прокуратура заявила о необходимости проверки текстов исполнителя на экстремизм.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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