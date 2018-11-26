В Крыму будут готовиться к приему беженцев с Украины

Крыму в сегодняшней ситуации нужно быть готовым к приему беженцев с Украины. Об этом заявил журналистам председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.

По мнению главы парламента Крыма, проблема беженцев может возникнуть из-за общего ухудшения экономической ситуации на Украине, обнищания значительной части населения этой страны, не имеющего возможность платить за коммунальные услуги в условиях зимы.

- Крыму нужно быть готовым к приему беженцев, - сказал Владимир Константинов. - Это крайний вариант и худшее, что может произойти.

Спикер также отметил, что принять бегущих с Украины граждан полуострову будет не просто, поскольку в бюджете республики средства на эти цели не предусмотрены. Однако Крым не сможет остаться безучастным, если беженцы появятся у границы полуострова, подчеркнул политик, поскольку "украинцы - это братский для нас народ".

Что же касается введения Петром Порошенко военного положения в стране, то крымский спикер считает причину этого шага чисто политической.

- Порошенко не вводил военное положение, когда шла операция АТО на Донбассе, где гибли тысячи украинцев, а теперь вводит его из-за двух корыт (кораблей ВМСУ, задержанных в результате провокации в Азовском море - ред.), - сказал Владимир Константинов. - Нет, военное положение - это только тактический ход Порошенко, чтобы не допустить Тимошенко к власти.

Константинов также посоветовал крымчанам воздержаться от поездок на Украину.